Het internet in de rouw: waar is het spleetje van Dakota Johnson naartoe?

07 augustus 2019

10u01 2 Celebrities Gisterenavond vond de première van ‘The Peanut Butter Falcon’ plaats in Hollywood, een film waarin ook actrice Dakota Johnson (‘50 Shades of Grey’) een rol heeft. Haar prestatie in de prent kon echter weinig mensen boeien, want het was haar gebit dat met alle aandacht gingen lopen. Het lijkt er immers op dat Dakota het beroemde spleetje tussen haar tanden heeft laten dichten, en het internet is daar allerminst tevreden mee.

‘All Your Perfect Imperfections’, zong John Legend in zijn monsterhit ‘All Of You’, waarmee hij doelde op het feit dat perfectie niet per se gelijk staat aan knap zijn. Het spleetje tussen de tanden van Dakota Johnson was dan ook erg geliefd bij haar fans, die het een van haar mooiste eigenschappen vonden. Het feit dat die beroemde ‘tooth gap’ - Dakota grapte ooit dat ze er een kredietkaart én 1.100 dollar cash in kwijt kon - nu verdwenen is, leidt dan ook tot heel wat beroering op Twitter. De RIP-berichten zijn intussen al niet meer te tellen, om van de petitie die het spleetje wil ‘heropenen’ (en ja, we beseffen dat dat erg dubbelzinnig klinkt) nog maar te zwijgen.

Dakota zelf zag zich intussen genoodzaakt om te reageren op de heisa. Het veranderen van haar tanden was geen bewuste keuze, meldde ze in de talkshow van Jimmy Fallon. “Ik heb al sinds mijn dertiende een vaste beugel, die tegen de achterkant van mijn tanden gelijmd was. Maar ik had de laatste tijd veel last van nekpijn, dus stelde mijn orthodontist voor om hem weg te nemen, om te kijken of de spanning in mijn nek zou verbeteren. En toen is het spleetje vanzelf dichtgegaan. Geloof me, niemand is daar verdrietiger om dan ik.

Rest in peace to Dakota Johnson's tooth gap, a legend in our community ❤ pic.twitter.com/r9ZYh9WPW6 dilara elbir(@ elbirdilara) link

dakota johnson’s front teeth gap ...... she was the mother i never had. she was the sister everybody would want. she was the friend that everybody deserves. i didn’t know a better gap. i didn’t know a better gap! hunter harris(@ hunteryharris) link

rip dakota johnson’s gap tooth gone but not forgotten pic.twitter.com/MhSv2G2ZWl jenina(@ suspjria) link

Logged on to find out tha Dakota Johnson, the only person who should have a gap in their teeth, got rid of hers... please Venmo me during this difficult time pic.twitter.com/7W8h3nT4L6 hot girl midsommar(@ amymarieberger) link

The World: Reopen Dakota Johnson’s Gap Teeth - Sign the Petition! https://t.co/mbVayJPLVc grecia(@ pelrman) link

dakota johnson no longer has a gap in her teeth and honestly i no longer have a reason to live maggie(@ amaggiecanhoney) link