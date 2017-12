Het ingewikkelde liefdesleven van Johan Kalifa Bals van 'De Buurtpolitie': "Misschien worden Naomi en ik weer een koppel" Redactie

Hoe zit het nu met Obi van 'De Buurtpolitie', vragen veel mensen zich af. Op elke rode loper verschijnt Johan Kalifa Bals (33) met zijn ex-vriendin Naomi. Is hij dan niet samen met zijn 'Buurtpolitie'-collega Rania die Ines speelt?

'De Buurtpolitie'-acteurs overspoelen de ene rode loper na de andere. Het sympathiek korps kreeg zopas een eigen stripreeks, op kerstavond werd op VTM een special uitgezonden en over enkele maanden draait hun tweede film in de zalen. Bovendien zijn de acteurs graag geziene gasten op allerhande evenementen en premières. Zo ook zanger en acteur Johan Kalifa Bals alias inspecteur Obi.

Veel vriendinnen

Toen hij in 2014 bekend werd als Obi in 'De Buurtpolitie', was Johan al verschillende jaren samen met zijn vriendin Naomi. Maar vorig jaar kwam er een einde aan hun relatie. En toch, als er iets te vieren valt, is het nog altijd met Naomi aan zijn zijde. Geen alledaagse situatie, zeker omdat Johan wordt gekoppeld aan zijn collega-actrice Rania Gaaloul, beter bekend als Ines uit 'De Buurtpolitie'.

"Rania is een heel fijne collega", zegt Johan. "Wij kennen elkaar zo'n tien jaar, en hebben al heel wat samen gespeeld, vooral in het theater. Maar wij zijn zeker geen koppel, dat bericht klopt dus niet. Ik heb wel meer vriendinnen, maar dat wil niet zeggen dat ik met hen allemaal iets heb."

Rode loper

Hij heeft ook niets meer met zijn ex-vriendin Naomi. "Na negen jaar zijn we vorig jaar uit elkaar gegaan. Niet omdat we kletterende ruzie hadden, maar gewoon omdat onze levensstijlen te ver uit elkaar liggen. Ik speel in 'De Buurtpolitie', in musicals en word geregeld uitgenodigd voor feestjes en premières. Terwijl Naomi, die kleuterleidster is, overdag werkt. We zagen elkaar haast niet meer." Ze vergezelt hem nog wel naar de rode loper. "Omdat ik daar niet graag alleen sta. Ik zou ook een fan kunnen meenemen, maar dat zou vreemd overkomen."

Hij is voorlopig dus nog steeds vrijgezel. "Maar ik weet niet hoe het met Naomi zal evolueren. We hebben nog steeds een goeie band en ik sluit niet uit dat we weer een koppel worden."

Kristof Ghyselinck Johan Kalifa Bals met Rania