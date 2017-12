Het huis van Meghan Markle staat te koop (en voor een dikke miljoen kan het van jou zijn!) IB

02u00

Bron: Twitter, cbc.ca, huffingtonpost.ca 0 Freeman Real Estate Ltd. Brokerage/rv Meghan Markle met achter haar het huis waar ze in Toronto in woonde tijdens de opnames van de tv-serie Suits. Celebrities Het huis dat actrice en toekomstig ‘prinses’ Meghan Markle huurde in de tijd dat ze nog voor de tv-serie ‘Suits’ werkte, staat te koop. Het optrekje in de Canadese stad Toronto kan voor een dikke miljoen dollar van jou zijn.

Het vrijstaande huis heeft twee verdiepingen, telt drie slaapkamers en twee badkamers, heeft een dubbele garage en ligt ten westen van het centrum van Toronto, op 10 Yarmouth Street. Markle huurde het huis van de styliste en mode-editor Elizabeth Cabral, die het in 2007 samen met haar man kocht voor 508.000 dollar. Nu moet het pand maar liefst 1.395 miljoen dollar opbrengen.

Meghan Markle is zelf inmiddels naar Londen verhuisd in afwachting voor haar huwelijk met de Britse prins Harry, dat volgend jaar in het voorjaar plaatsvindt.

Bekijk hier de foto's die de makelaar van het huis online geplaatst heeft.

Hieronder enkele foto's die Markle zelf op Instagram zette toen ze nog in het huis woonde:

Well, hello to you too, Bogart. What a greeting 🙈 #rescue #adoptdontshop #Bogart #homesweethome Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 20 jun 2015 om 00:12 CEST

When your piece of art by @inslee finally makes her appearance in the guest room. Welcome home, beauty. Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 15 apr 2016 om 07:06 CEST

#Easter Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 27 mrt 2016 om 23:54 CEST