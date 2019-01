Het haar van Marilyn Monroe wordt geveild SD

14 januari 2019

13u47 0 Celebrities Wie wat geld overheeft, kan binnenkort bieden op een pluk haar die ooit toebehoorde aan de iconische Marilyn Monroe. De naar schatting 35 haren zullen online geveild worden, en de gelukkige winnaar krijgt niet alleen het 60 jaar oude plukje, maar ook een portret van de actrice.

Het was Monroes kapper, Kenneth Battelle, die het plukje haar in 1959 afknipte. Battelle was van 1958 tot haar dood in 1962 Monroes vaste haarstylist. Hij bewaarde de afgeknipte haren van zijn beroemde gast in verschillende glazen doosjes en deelde die uit onder zijn vrienden. Een van deze plukjes vindt nu zijn weg naar de veilingzaal.

Memorabilia

De huidige eigenaar van de haarpluk vraagt er zo’n 14.400 euro voor. Dat lijkt nog redelijk weinig voor memorabilia van de wereldberoemde actrice. In 2016 ging de jurk die ze droeg toen ze een serenade bracht aan president Kennedy, voor 4,5 miljoen euro over de toonbank. Een Ford Thunderbird Cabrio die ze een tijdje in haar bezit had, bracht in 2018 429.000 euro op. En in 2016 bracht een gelijkaardige haarlok 32.274 euro op. Met wat geluk mag de huidige eigenaar dus nog een serieus extraatje verwachten.