Het geheim van een gelukkig huwelijk volgens Harrison Ford: "Niet praten, maar jaknikken"

25 februari 2020

14u51

Bron: Parade 6 Celebrities Harrison Ford (77) is al bijna tien jaar gelukkig getrouwd met Calista Flockhart (55), maar het koppel is al zo’n 18 jaar samen. Een eeuwigheid naar Hollywoodnormen. In een interview met Parade verklapt de legendarische ‘Indiana Jones’-acteur het geheim van zo’n gelukkig huwelijk.

“Niet praten. Gewoon jaknikken”, lacht Harrison in het magazine Parade. Het koppel leerde elkaar kennen op de Golden Globes in 2002 en trouwde acht jaar later. Harrison heeft vier kinderen uit twee vorige huwelijken, Calista heeft een geadopteerde zoon. Het leeftijdsverschil van 22 jaar stoort hen in ieder geval niet. Dat vertelde Calista in 2017 in een interview met Closer Weekly. “De waarheid is dat ik me vaak veel ouder voel dan Harrison”, liet ze optekenen.

Het koppel woont samen op een boerderij in Wyoming, ver weg van Hollywood. “Ik ben oud nieuws ondertussen. Ik woon hier al 35 jaar”, lacht de acteur. En hij geniet vooral van de vrijheid die hij er heeft: “Wanneer ik in Wyoming ben, loop ik de deur uit en blijf ik wandelen”, zegt Harrison. “Wanneer ik mijn karweitjes gedaan heb en er niets meer moet, dan ga ik vliegen wanneer het weer goed is”, verklapt de acteur, die al 25 jaar zijn pilotenlicentie heeft. “Ik vind het geweldig om hier te vliegen. Of ik ga wandelen in de bossen, wat werken of met mijn fiets rijden.”

In Parade blikte Harrison ook terug op zijn acteercarrière, die ruim een halve eeuw overspant. “Ik ben vooral blij dat ik zoveel doorzettingsvermogen heb. Ik was niet van de ene op de andere dag een succes. Het duurde zeker vijftien jaar voordat ik echt, merkbaar succes had", geeft hij toe.