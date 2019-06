Het gaat weer bergaf: “Lindsay Lohan is tv-show en strandclub kwijt” TK TDS

19 juni 2019

08u39

Bron: ANP 1 Celebrities Slecht nieuws voor Lindsay Lohan. De actrice heeft van MTV te horen gekregen dat er geen tweede seizoen komt van haar realityshow ‘Lindsay Lohan's Beach Club’. Op zich niet heel vreemd, nu blijkt dat Lohans strandclub op het Griekse eiland Mykonos dit zomerseizoen nog altijd niet open is gegaan. Dat meldt Page Six.

Volgens locals ligt de beachclub er verlaten bij en is het logo weggehaald. Toeristen die een kijkje wilden nemen, zouden van een koude kermis thuis zijn gekomen. "Een vriend van mij had een poosje terug een reservering gemaakt, maar werd opgebeld met de mededeling dat de tent nog niet open gaat dit seizoen, terwijl het al juni is," aldus een bron.

De MTV show, die het wel en wee van het personeel van de strandtent volgde, zou 'te weinig drama hebben gehad'. "Ze wilden meer spannende zaken zien, mensen die het moeilijk hebben en zo," meent de bron. "Er werd door een producer voorgesteld om een eventueel nieuw seizoen te laten draaien om Lindsay, haar moeder Dina en zus Ali, maar die zagen dat niet zitten.”

Met de tv-serie wilde Lohan haar leven weer op de rails krijgen. Nadat ze drie jaar geleden op het bewuste strand in mekaar werd geslagen door haar ex-vriend, gooide ze haar leven over een andere boeg. “Ik zat in een heel woelige relatie. Het was een compleet andere fase in mijn leven. In plaats van te huilen of woest te worden zei ik: ‘Ooit is dit strand van mij’. Ik wou dat iedereen zich daar veilig kon voelen. Ik heb er een plek van gemaakt met betekenis”, vertelde ze bij aanvang van het eerste seizoen.

Haar ambities waren enorm groot: naast haar eigen club had Lindsay Lohan ook al een eigen eiland voor de kust van Dubai ontworpen. ‘Lindsayland’ maakte deel uit van het project ‘The World’: Lohan kocht het ‘deeleiland’ Thailand, en wilde het verbouwen tot haar eigen paradijs. Het eiland ligt ongeveer vier kilometer voor de kust van Dubai, en is bedoeld voor toerisme. De eerste beelden van het concept toonden verschillende gebouwen, en een heleboel houten hutjes die op zee werden gebouwd. Op deze manier hoopte de actrice dat ze zichzelf na jaren van miserie kan heruitvinden als zakenvrouw. Of dat project nog doorgaat, is niet duidelijk.

Drugs, drank en foute vrienden

Aan het leven van Lindsay Lohan hadden de roddelbladen jarenlang een vette kluif. Ze werd als tienersterretje naar de top gebombardeerd. Ze begon op erg jonge leeftijd op te duiken in meer dan 60 reclamecampagnes op tv en was al snel te zien in de ene na de andere film. Lindsay maakte in 1997 in ‘The Parent Trap’, een herwerking van de familiefilm uit 1961, als elfjarig meisje haar debuut op het witte doek. Ze speelde meteen een dubbelrol en overtuigde daarmee zowel het publiek als de critici van haar talent.

De successen stroomden binnen. Maar drank, drugs en foute vrienden deden Lindsay in de afgrond storten. Haar chaotische leven draaide uit op een onvervalste soap. Ze werd meermaals betrapt op dronken rijden, zat verschillende keren in de cel voor drugsbezit en diefstal, geraakte enkele jaren geleden plots verwikkeld in een lesbische relatie, en ze verbraste al haar geld waardoor ze haar huizen noodgedwongen moest verkopen.

Er staan nog meer zorgwekkende zaken op haar ‘cv’. Zo was er heel wat te doen rond haar eisen als baas: twee jonge serveersters poseerden toen voor een foto aan het Lohan Beach Resort. “Draag dezelfde schoenen alsjeblieft. Of jullie zijn ontslagen”, dreigde Lindsay toen onder de foto. En dan was er nog dat bizarre reddingsmanoeuvre, waarbij ze naar zeggen “Syrische vluchtelingen” van kidnapping probeert te redden in Parijs. Lohan zou een familie daklozen toen gevraagd hebben haar de kinderen mee te geven, wat haar op een klap van de moeder kwam te staan toen die het agressieve gedrag van Lindsay beu was.