Het gaat nog altijd niet 'formidable' met Stromae: "Ik ben soms het noorden kwijt"

Het Franse dagblad Libération wist Paul Van Haver, alias Stromae, te strikken voor een dubbelinterview met mode-icoon

Karl Lagerfeld. Uit het gesprek blijkt dat de zanger nog steeds niet de oude is sinds hij heftige bijwerkingen ondervond na de inname van malariapillen.

Het was midden 2015 toen Stromae zijn optredens in Afrika moest afzeggen omdat hij slecht had gereageerd op het antimalariamiddel Lariam. Later bleek dat hij leed aan een psychische aandoening veroorzaakt door het medicament.

Meer dan twee jaar later worstelt hij nog altijd met de naweeën daarvan, zo legt hij uit aan Karl Lagerfeld. "Een tijd geleden ben ik in het ziekenhuis opgenomen. Ik ben nog steeds in behandeling en daarom sta ik elke dag pas laat op", vertelt hij. "Ik heb een reactie gehad op Lariam en dat was verschrikkelijk erg."

Terugval

Daarna ging het wat beter met Stromae maar nu geeft hij toe dat hij een serieuze terugval heeft gehad met onder meer psychische decompensatie waardoor hij niet meer zo goed kan functioneren. "Ik ben de kluts kwijt. Dat is helemaal niet fijn. Ik leg me daarom ook geen ingewikkelde schema's op."

"Hoe manifesteert zich dat dan?", vraagt Karl Lagerfeld vervolgens. "Ik ben duizelig en heb last van angstaanvallen." Zijn dagen beginnen doorgaans pas 's middags en 's avonds en 's nachts schrijft hij en maakt hij muziek.

Concerten

Zijn muzikale carrière staat mede door zijn gezondheidsproblemen op een laag pitje. "Thuis maak ik nog muziek maar ik heb geen zin om uit te gaan", vertelt de zanger. Voorts onthult Stromae dat hij niet meer zo tuk is op het geven van concerten. "Ik hield er erg van maar op dit moment niet meer. Ik heb 210 concerten gedaan op twee jaar tijd. Dat is te veel."

En hoe ziet de toekomst eruit? "Ik kruis vaak mensen die me vragen hoe het zit met mijn volgende album?", zegt Stromae. "Mijn hoogste prioriteit is echter mijn gezondheid. Ik moet me eerst weer goed in mijn vel voelen."