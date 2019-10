Het gaat niet goed met Phil Collins: zanger komt pijnlijk ten val tijdens concert nadat hij gespot werd in rolstoel Redactie

03 oktober 2019

11u41

Bron: AD 3 Celebrities Het lijkt niet zo goed te gaan met de 68-jarige Phil Collins, maar dat weerhoudt hem er niet van op te treden. Dit weekend werd hij gezien in een rolstoel. Een dag later viel hij van een stoel op het podium tijdens een concert.

De voormalig Genesis-frontman werd dit weekend in de Amerikaanse stad Charlotte voortgeduwd in een rolstoel door een assistent. Foto's daarvan zijn vandaag opgedoken in Engelstalige media. Een dag nadat hij in de rolstoel werd gezien, kwam hij hard ten val tijdens een optreden van zijn ‘Still Not Dead Yet’-tour. Phil Collins nam plaats op een stoel op het podium, terwijl zijn 18-jarige zoon Nicholas een drumsolo uitvoerde. Ineens viel de zanger achterover.

Op beelden van het incident, gepubliceerd door entertainmentsite TMZ, is gegil te horen vanuit het publiek. Mensen snelden naar de poplegende toe om hem te helpen. Hij stond weer op en stak zijn duim in de lucht om zijn publiek gerust te stellen.

Rugpijn

Phil Collins hervatte het concert daarna en de negen optredens die hij nog tot half oktober heeft staan in de Verenigde Staten gaan ook door, ook al liet de zanger eerder weten vreselijke rugpijnen te hebben.