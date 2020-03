Het gaat goed met de dochter van Steven Spielberg: “Eén week nuchter” SDE

09 maart 2020

21u42

Bron: Page Six 0 Celebrities Sinds ze bekendmaakte dat ze voor een carrière als porno-actrice kiest, is Mikaela Spielberg (23) bijna niet uit het nieuws geweest. Vorige week werd ze nog gearresteerd voor huiselijk geweld, maar ondertussen gaat het beter met haar. Dat meldt ze op haar Instagram-pagina.

Zondag had Mikaela Spielberg, de dochter van regisseur Steven Spielberg, goed nieuws te melden aan haar volgers op Instagram. “Ik vierde net dat ik één week nuchter ben”, liet Mikaela weten. “Ik probeer heel erg om de verbinding met mijn lichaam te verbeteren en om mijn persoonlijke veiligheid en oprechte voorzichtigheid te tonen.” Ze vroeg haar volgers ook om haar “goede energie” te sturen.

Eind vorige maand werd Mikaela, die aankondigde een carrière in porno te beginnen, nog gearresteerd na een gevecht met haar verloofde Chuck Pankow. Ze werd 12 uur lang vastgehouden. In The Sun vertelde ze nadien: “Mijn hart is gebroken en ik voel me verraden, want ik belde eigenlijk voor medische hulp." Haar verloofde liet weten dat niemand gewond raakte, en dat hij niet aanstuurde op een verdere vervolging. “We zijn allebei oké. Het was een groot misverstand. Ze is thuis nu.”