Het échte verhaal van Blanket, de 'vergeten' zoon van Michael Jackson

18u33 1 RV Celebrities De zorgwekkende beelden waarop Michael Jackson zijn baby Blanket onhandig laat bengelen over de rand een balkon staan bij velen allicht voor eeuwig op het netvlies gebrand. Maar hoe gaat vergaat het nog met de jongste zoon van de overleden wereldster? Één ding is zeker: Blanket is dezer dagen lang niet meer de baby van toen.

Michael Jackson heeft drie kinderen. Michael Joseph 'Prince' Jackson Jr. werd als eerste geboren op 13 februari 1997. Zijn zus Paris-Michael Katherine Jackson kwam een jaar later ter wereld, op 3 april 1998. De jongste Jackson, Prince Michael 'Blanket' II, werd geboren in 2002.

Dat jaar kreeg de wereld Blanket Jackson ook voor het eerst te zien, op 19 november in om precies te zijn. Michael Jackson verbleef toen in het beroemde Adlon Hotel in Berlijn, om een onderscheiding voor zijn carrière in ontvangst te nemen.

Iedereen kan zich ongetwijfeld nog de erg ongelukkige en onhandige 'eerste ontmoeting' voor de geest halen. Jackson tilde zijn oogappel over het balkon van zijn hotelkamer op de vierde verdieping. Michaels zoontje was toen 9-maanden oud.



Het incident werd meteen aanzien als één van de meest onverantwoorde daden van Michael, later werd er zelfs een hele aflevering van de crimireeks 'Law & Order' op het voorval gebaseerd.

De kleine Jackson werd door zijn wereldberoemde vader zoveel mogelijk uit de pers en media gehouden. Daarom kreeg hij in het openbaar ook een maskertje opgezt van Michael. Jackson voedde zijn zoon volledig zelf op, want de identiteit van de moeder is niet bekend. Dat zou de wereldster destijds zo hebben laten vastleggen in een overeenkomst met de moeder. Er werd een paar jaar terug geopperd dat het om de Noorse tandarts Pia Bhatti zou gaan, maar dat werd nooit bevestigd.

Zo zag Blanket er uit als kind:

Blanket is inmiddels een jongen van 15 jaar. Hij gaat tegenwoordig door het leven als Bigi Jackson, nadat hij na aanhoudende pesterijen zijn naam liet veranderen. Sinds het overlijden van zijn vader in 2009, nu acht jaar geleden, werd hij maar een handvol keren in het openbaar gezien. In tegenstelling tot zijn zus houdt hij zich liever buiten de spotlights. Al sinds zijn geboorte is hij het meest terug getrokken kind.

Zakgeld

Blanket of Bigi zou ook niet happig zijn om zelf een professionele carrière uit de bouwen. Niet dat dat nodig is, want hij zou ruim 5,8 miljoen euro per jaar krijgen aan 'zakgeld'. Elke maand strijkt hij zo tussen 10.000 en 15.000 euro van het fortuin van hun overleden vader op. Katherine Jackson, hun oma, krijgt als voogd jaarlijks 1 miljoen dollar. Het vermogen van de clan is na de dood van Michael nog fors gegroeid: van 4,2 miljoen euro naar meer dan 500 miljoen euro. Wanneer de kinderen 30 zijn, vergaren ze volgens berekeningen niet minder dan 1,4 miljard euro aan dergelijke inkomsten.

Hoewel 'Bigi' dus liever onder de radar blijft, kregen we hem de afgelopen weken toch te zien. In november deelde Joe Jackson, zijn grootvader, een zeldzaam filmpje van de jongen. "Hallo Blanket! Dit is Joe Jackson. Je bent hartstikke gezond. Nu begrijp ik waarom je vader jullie vroeger altijd van die maskers liet dragen, omdat mensen hem lastig vielen en jullie wilde beschermen. Blijf vooral gezond en wees zoals ik: sterk op een goede manier. Ok, pas goed op jezelf en ik zie je de volgende keer als ik in Los Angeles ben. Adios.", zegt de vader van Michael in het filmpje.

Blanket wordt ook vergeleken met zijn beroemde vader: "Je lijkt zoveel op hem en je doet me aan hem denken. Geniet van het leven, ga lekker naar de bioscoop, blijf gezond en onthoud: ik hou van je!", aldus Joe.

To my grandson Blanket. A personal video message from me. Love you. #blanketjackson #MichaelJackson pic.twitter.com/aNtptnlAn1 Joseph Jackson(@ Joe5Jackson) link

Ook recenter kregen we Blanket nog te zien: hij bracht de kerstdagen door met zijn familie, en zijn zus Paris maakte van de gelegenheid gebruik om haar broer nog eens vast te leggen. Ook hun oudste broer, Prince, was van de partij. Het resultaat zie je hieronder.

happy christmas from ours to yours #brahdas Een foto die is geplaatst door null (@parisjackson) op 25 dec 2017 om 20:35 CET