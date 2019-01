Het donkere kantje van ‘Aquaman’-ster Jason Momoa: “Hij vocht vaak op café en belandde een tijdje in de gevangenis” Redactie

17 januari 2019

11u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities De Hawaiiaanse acteur Jason Momoa (39) moet zowat de meest succesvolle Hollywoodster van het moment zijn. De film ‘Aquaman’, waarin hij de hoofdrol speelt, doet wereldwijd de kassa’s oorverdovend rinkelen. Hij was al bekend, dankzij zijn passages in ‘Game of Thrones’ en de Netflix-reeks ‘Frontier’, maar nu behoort hij plots tot het kransje supersterren, en hij verdient dat ook. Maar toch heeft hij een duister kantje, zo blijkt.

Jason geniet met volle teugen. “Het plezier straalt er bij hem van af”, zegt zijn vrouw Lisa Bonet (51), die zelf ooit een ster was als de oudste dochter van het ‘Cosby Show’-gezin. “Jason is een zalige vent. Iedereen gunt hem dit succes. Door zijn imposante verschijning lijkt hij een gevaarlijke kerel. Maar hij is echt een warme, lieve knuffelbeer die het liefst van al met iedereen bevriend is. Jason staat enthousiast in het leven.”

Maar toch heeft hij een duister kantje. Hier en daar worden verhalen over de acteur opgerakeld en daar reageerde hij in een tv-show erg defensief op. “Plots halen mensen oude koeien uit de sloot”, klinkt het. “Ik vind dat zo jammer. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt in het leven. Maar ik hoef daar niet aan herinnerd te worden.”

In de gevangenis

Begrijpelijk, vinden sommigen. “In zijn jonge jaren was Jason Momoa een agressief baasje”, zo klinkt het. “Hij raakte geregeld betrokken bij cafégevechten. Als hij gedronken heeft, kan hij een verschrikkelijke ruziemaker worden.”

Jason draagt daar ook de sporen van. Een tegenstander bewerkte hem ooit met gebroken glas. Hij raakte toen bijna een oog kwijt en belandde door dat cafégevecht een tijdje in de gevangenis.

Rokkenjager

Momoa was vroeger ook een beruchte rokkenjager. “Hij lijkt nu gekalmeerd te zijn, maar ’t is ooit anders geweest”, klinkt het. Dat bleek ook uit een incident op een filmfestival. Jason grapte dat hij het leuk vond om in actiefilms te spelen. “Want dan kan je lekker vrouwen verkrachten”, lachte hij. Iets wat wereldwijd voor afgrijzen zorgde. Hij moest zich publiekelijk excuseren. 

Zijn relatie met vrouw Lisa begon trouwens met een schandaal. Eigenlijk bedroog hij zijn toenmalige verloofde. Een maand voor ze zouden trouwen dumpte hij haar voor Lisa.

En hij blijft een flirter. “Zeker als hij gedronken heeft. Dan wordt hij handtastelijk”, klinkt het bij bronnen op de set. “Ook bij tegenspeelsters. Sommigen hebben daar geen probleem mee, omdat hij geen slechte bedoelingen heeft. Maar andere vrouwen storen er zich wél heel erg aan.”