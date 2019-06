Het bridezilla-moment van Jennifer Lawrence: "Ik barstte in tranen uit” SD

13 juni 2019

20u34

Bron: ET 3 Celebrities Binnenkort trouwt Jennifer Lawrence (28) met haar verloofde Cooke Maroney (33). Het plannen verloopt goed, vertelt ze in de podcast van Catt Sadler, al had ze het op één bepaald moment erg moeilijk: “Mijn bridezilla-moment!”

In februari verloofde Jennifer Lawrence zich met galeriehouder Cooke Maroney. Het plannen van hun huwelijk gaat vlot, deelt de actrice mee in NAKED, de podcast van Catt Sadler. Ze grapt dat ze te lui is om neurotisch te doen over haar huwelijk en vertelt dat ze haar trouwjurk en -locatie al gekozen heeft. Maar op één bepaald moment kon ze haar kalmte niet bewaren en beleefde ze een waar bridezilla-moment, bekent de actrice. Lawrence had namelijk eerst besloten dat ze geen vrijgezellenfeest wilde, maar op het laatste nippertje veranderde ze van idee. Helaas konden veel vriendinnen toen niet meer langskomen.

“Het was veel te last-minute", herinnert de actrice zich. “Mensen reizen. Ze zijn niet in de stad. Er was één vriendin die er kon zijn ... Ik besefte niet dat ik een vrijgezellenfeest wilde tot gisteren, tot ik besefte dat het niet lukte, wat typisch is. Mijn vriendin zei: ‘Welkom tot het bruid-zijn.’ Ik moest huilen, ik ben officieel lid geworden van de club.”

Lawrence laat nog weten dat ze op een ander moment een vrijgezellenfeestje organiseert. Ze vermoedt dat ze zo emotioneel reageerde omdat ze opnieuw aan het werk moest en haar verloofde moest achterlaten. “Ik vertelde Cooke: ‘Misschien ben ik gewoon nerveus omdat ik naar New Orleans moet. Ik ben al zo lang niet weggeweest van je en je weet dat ze in New Orleans veel verhalen over geesten hebben... En als ik daar ben, ben jij er niet wanneer ik schrik van een geest.’ En hij zei: ‘Schatje, we zijn van een vrijgezellenfeest bij geesten aanbeland.’ Ik weet het niet. Ik antwoordde: ‘Haal een biertje voor me.’ Dat was mijn enige moeilijke moment.”

De actrice laat verder nog weten dat ze Cooke’s achternaam zal aannemen. “We willen ons volledig voor elkaar engageren, en hij is mijn beste vriend. Ik wil hem voor eeuwig legaal aan me binden, en gelukkig bestaat daar papierwerk voor. Je vindt je favoriete persoon op de planeet, en je denkt: ‘Jij kan niet vertrekken.’ Dus wilde ik dat aanbod graag aannemen.”