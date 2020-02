Het blijft problemen regenen voor R. Kelly: nieuwe rechtszaken en een berg schulden SDE

27 februari 2020

12u37

Bron: Page Six 0 Celebrities R. Kelly (53) zit momenteel in de cel waar hij verschillende processen afwacht. Hij neemt zelfs de moeite niet meer om in de rechtbank te verschijnen, en dat komt hem duur te staan. Ondertussen blijft het nieuwe rechtszaken regenen.

In de cel wacht R. Kelly de verschillende rechtszaken die tegen hem lopen, af. Zowel in Chicago, New York als Minnesota werd de zanger aangeklaagd voor onder meer seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. Normaal gezien moest hij ook afgelopen dinsdag in de rechtbank verschijnen. Heather Williams beweert dat ze R. Kelly in Chicago op straat ontmoette toen ze 16 was en dat hij haar in een seksuele relatie lokte met de belofte dat ze in zijn videoclips mocht meespelen. Maar de zanger was niet aanwezig in de rechtszaal. Daarom kende rechter Moira S. Johnson het ‘standaardoordeel’ toe: een bindend oordeel ten gunste van een van beide partijen op basis van een nalatigheid van de andere partij. Op 10 maart volgt de definitieve uitspraak.

Vorige maand gaven de advocaten van R. Kelly nog te kennen dat ze hem niet langer zouden vertegenwoordigen, wegens “bepaalde omstandigheden die hen zouden verhinderen om enthousiast voor de verdachte te kunnen pleiten.” De zanger kreeg 21 dagen om nieuwe advocaten te zoeken, maar schijnbaar heeft hij die dus niet gevonden. Dat hij zelf niet aanwezig was in de rechtbank, zou te maken kunnen hebben met de documenten die hem voor de zitting uitnodigden. Zijn voormalige advocaten beweren namelijk dat Kelly die niet kan lezen: “Hij lijdt aan een leerstoornis die een negatieve invloed heeft op zijn leesvermogen. Eigenlijk kan hij het gewoon niet.”

Misbruikzaken

Eerder deze week werd Kelly ook nog eens aangeklaagd door zijn voormalige huisbaas. De zanger zou maar liefst 3,4 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) achterstallige huur hebben, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

Maar eerst zijn er dus de misbruikzaken die tegen hem lopen. De zaak in New York, die normaal gezien op 18 mei zou beginnen, wordt uitgesteld naar 7 juli. Omdat Kelly op 27 april in de rechtbank van Chicago werd verwacht, leek het de rechter “onrealistisch” om in mei van start te gaan in New York. In New York moet de zanger voorkomen voor onder meer seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. In Chicago staat hij in april terecht voor seksueel geweld en in september moet hij zich ook in Chicago melden voor seksueel wangedrag tegenover vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen. Ook in Minnesota werd de zanger aangeklaagd omdat hij een 17-jarig meisje geld zou hebben geboden om naakt voor hem te dansen. Een datum voor die zaak is nog niet geprikt. Kelly, die vastzit in Chicago, blijft alle beschuldigingen ontkennen.

Bekijk ook: ‘seksslavin’ van R. Kelly verdedigt hem niet langer