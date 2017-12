Het bewijs: Lady Gaga kan duidelijk meer dan zingen alleen KDL

15u22 0 Instagram Lady Gaga stak de handen uit de mouwen Celebrities Lady Gaga heeft de harten veroverd van enkele Amerikanen van wie de huizen ernstig beschadigd raakten door de verwoestende orkaan Harvey eerder dit jaar. Het natuurgeweld verwoestte toen duizenden huizen in het zuiden van de Verenigde Staten.

Voor Gaga afgelopen weekend optrad in Houston, trok de zangeres de stad in om er de handen uit de mouwen te steken. Ze trok een witte overall aan, zette een veiligheidsbril op haar neus en hielp met de sloop van een verwoest huis. Gaga schuwde daarbij geen grof geweld en maakte duidelijk dat ze goed overweg kan met de (sloop)hamer.

De zangeres riep haar fans ook op om geld te doneren voor de getroffenen van de orkaan.

Today before the show the @btwfoundation and I volunteered for @teamrubicon. They are a team of Veterans and first responders joining forces to provide disaster relief. These people are amazing, and a wonderful place to donate to, I saw (and did) first hand the hard work they do and it’s amazing. Donate to them if you want to give back they are a blessing! 🙏 Een foto die is geplaatst door Lady Gaga (@ladygaga) op 04 dec 2017 om 02:45 CET

“I got your ceiling Pam!” I love this woman. She is so strong! #houston #HoustonStrong Donate to @TeamRubicon Een foto die is geplaatst door Lady Gaga (@ladygaga) op 04 dec 2017 om 02:13 CET