Het bewijs is er: Tristan Thompson bedriegt Khloé Kardashian in gelekte video

12 april 2018

08u46 6 Celebrities Basketbalspeler Tristan Thompson heeft zijn zwangere vriendin Khloé Kardashian wel degelijk bedrogen. Dat blijkt uit een video die TMZ online plaatste.

De beelden daten van oktober vorig jaar, toen was Khloé ongeveer drie maanden zwanger. De video toont hoe Thompson verschillende vrouwen kust en knuffelt. In totaal vertoeft hij in het gezelschap van drie vrouwen, maar met twee van hen heeft hij intiem contact dat hij eigenlijk voor zijn vriendin zou moeten bewaren. Hij duwt zijn gezicht tegen de borstkast van één van de dames en likt het gezicht van de andere. Het gebeurde allemaal in de Hookah Lounge, net buiten Washington D.C..

De vrouw die het meest links van hem zit werd geïdentificeerd als Marie, en zij beweert dat ze geen idee had dat de sporter een serieuze relatie had. Ze zou al zeker niet op de hoogte zijn geweest van een zwangerschap. "Ik ben zelf een moeder, en wilde geen 'homewrecker' zijn", vertelt ze. "Toen ik hoorde dat hij al een jaar met haar samen was, heb ik er meteen een punt achter gezet."

Dit bewijs dat Thompson is vreemdgegaan doet vermoeden dat de nieuwe geruchten over een affaire met Lani Blair ook wel eens waar zouden kunnen zijn. Thompson werd met Blair gezien in New York, waar de twee een avondje gingen stappen in diverse uitgaansgelegenheden. De bardame werd de volgende morgen gespot toen ze het hotel verliet, waar de twee 's nachts naar binnen gingen na het uitgaan. Inmiddels is de NBA-ster weer terug in Cleveland, waar hij een basketbalwedstrijd met zijn team Cleveland Cavaliers moest spelen. Hij werd daar uitgejoeld door zijn eigen supporters.