Het beautygeheim van Kate Beckinsale (45)? Een ‘Robocop’-masker KG

12 april 2019

05u48 0

Het lijkt er op dat Kate Beckinsale de ‘fontein van de eeuwige jeugd’ heeft gevonden. De Britse actrice ziet er op haar 45ste beter uit dan ooit, en dat heeft ze naar eigen zeggen aan een wel erg speciaal masker te danken…

Beckinsale heeft een grote glimlach op haar gezicht wanneer ze bij ons aan tafel schuift in het Four Seasons Hotel in Beverly Hills. De Britse actrice straalt als nooit tevoren, en volgens insiders zou haar relatie met de 20 jaar jongere Pete Davidson (25) daar het één en ander mee te maken hebben. De twee vormen sinds begin dit jaar een koppel, maar buiten een kus ‘en plein public’ tijdens een hockey-match in New York, doen ze er alles aan om hun relatie zo ver mogelijk buiten de schijnwerpers te houden. Beckinsale lacht dan ook geheimzinnig wanneer we haar vragen of ze het als Hollywoodster niet moeilijk vindt om ‘ongegeneerd’ te daten: “Ik heb in heel mijn leven maar vijf relaties gehad, dus ik vrees dat ik niet genoeg ervaring heb om daar op te kunnen antwoorden”, klinkt het ontwijkend. Maar wat wél overduidelijk is, is dat ze bijzonder goed in haar vel zit: “Ik zie er automatisch een stuk beter uit wanneer ik gelukkig ben. Ik heb eindelijk geleerd om ver weg te blijven van situaties waarbij ik me niet goed voel, en dat heeft de voorbije jaren enorm geholpen.”

Robocop-masker

Wat ook meteen opvalt, is dat Beckinsale maar niet ouder lijkt te worden. Wat is haar geheim om er zo goed te blijven uitzien? Het antwoord is volgens de actrice redelijk simpel: veel sporten, gezond eten, voldoende water drinken… en een LED-masker dat de rimpels op haar gezicht als sneeuw voor de zon doen verdwijnen: “Het ziet er erg futuristisch uit en je voelt je net Robocop wanneer je het masker op hebt, maar het is een cool gadget dat ook nog eens écht werkt!” Beckinsale heeft het over de Dr. Gross SpectraLite Faceware Pro-masker, dat bij ons voor 497 euro via CultBeauty.com te verkrijgen is. De actrice is lang niet de enige fan van het ‘Robocop’-masker, want ook Kim Kardashian, Selena Gomez, Lucy Hale en Constance Wu hebben er thuis eentje liggen. Naast de Faceware Pro bestaat er ook een goedkopere versie dat specifiek de kraaienpootjes rondom je ogen wegwerkt. De SpectraLite EyeCare Pro kost 199 euro, en je kan na twee weken al de eerste resultaten verwachten.

Beckinsale zegt dat ze verder bijzonder weinig geld uitgeeft om haar huid er zo glanzend te doen uitzien: “Ik heb een gevoelige huid, waardoor ik van de meeste crèmes meteen puistjes krijg. Cetaphil is één van de weinige reinigingsproducten waarmee ik mijn gezicht kan wassen. Ik zorg er elke avond ook voor dat alle make-up van mijn gezicht is voordat ik ga slapen, en ik probeer overdag ook zo veel mogelijk water te drinken. Zowel mijn mama als grootvader hebben een gave huid, dus goede genen spelen ongetwijfeld ook een grote rol.”

Menig vrouw mag dan wel jaloers zijn op het uiterlijk van Beckinsale, toch wil de Hollywoodster benadrukken dat ook zij zich wel eens onzeker voelt: “Ik heb dagen waarop ik er een stuk minder goed uitzie, en dat is altijd wanneer ik stress heb of moe ben. Ik voel me soms onzeker, en dat heeft denk ik deels te maken met het werk dat ik doe. We leven in een maatschappij waarin we voortdurend te horen krijgen dat we niet goed genoeg zijn, dus het is logisch dat je dat soms raakt. Maar je moet je daar gewoon boven kunnen zetten, en dan zal je zien dat je je meteen een stuk beter zal voelen.”