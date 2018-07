Herr Seele: "Ik ben vreemdgegaan, ja. Maar dat was door mijn midlifecrisis" Na alle opzienbarende liefdesperikelen: Herr Seele (59) wil Katia eeuwige trouw beloven Redactie

24 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities "Ze was nog getrouwd toen ik haar leerde kennen, dus ik moest geduld oefenen", zegt Herr Seele in Dag Allemaal over zijn huidige liefdespartner Katia (49). Hij vroeg haar zopas op een podium van de Gentse Feesten ten huwelijk. En zo lijkt er eindelijk rust gekomen in het turbulente liefdesleven van de kunstenaar/komiek.

Herr Seele en de vrouwen. Stof genoeg voor een liefdesroman vol met sappige ­intriges. In’t bijzonder het hoofdstuk Bérengère: zijn Franse, getrouwde minnares met wie hij jaren een stormachtige knipperlichtrelatie had. Onder meer te wijten aan hun botsende levensstijlen. Hij een strikte macrobioot, zij een echte bourgondiër. Aan hun romance kwam een einde toen Bérengère hem in ons blad beschuldigde van partnergeweld.

Eerder had zij al geëist dat Herr Seele, die in ’t echt Peter van Heirseele heet, voor heel Vlaanderen toegaf dat zij z’n enige liefde was. Hij was toen op papier nog getrouwd met Ines, en er was ook de Kroatische Sanda met wie hij een tijdje een buitenechtelijke romance had beleefd.

