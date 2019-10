Heroïne, verkrachtingen en last met de belastingen: een blik in het turbulente leven van Debbie Harry SDE

01 oktober 2019

12u00

Bron: The Guardian 0 Celebrities Debbie Harry, de iconische frontvrouw van Blondie, kan op haar 74ste terugblikken op een turbulent leven. Haar wedervaren bundelde ze in een autobiografie, ‘Face It’.

Debbie Harry was pas 31 toen ze beroemd werd als zangeres van Blondie. Ze startte de band met Chris Stein, die ook dertien jaar lang haar geliefde was. Hun debuutplaat kwam uit in 1976 en was meteen een groot succes. Blondie scoorde maar liefst zes nummer 1-hits in Groot-Brittannië - waaronder ‘Heart of Glass’ en ‘Call Me’ - en verkocht 40 miljoen platen. Maar in de vroege jaren 80 liep het mis. “Mijn grootste fout was geld", zegt Harry daar zelf over in The Guardian. “Dat ik niet meer aandacht besteedde aan de onderneming, en dat ik enkel geïnteresseerd was in muziek maken en optreden.” De Amerikaanse belastingdienst kwam aankloppen: Harry en Stein hadden geen belastingen betaald en verloren hun huis in New York. Volgens de zangeres nam de IRS zelfs wat van haar kleren mee. Om de zaken nog erger te maken, bevond haar geliefde zich op dat moment in het ziekenhuis, waar hij herstelde van een auto-immuunziekte. Hoe ze de ziekenhuisrekeningen moesten betalen, wist niemand. Het betekende meteen ook het einde van Blondie.

In die periode gebruikten de twee geliefden allebei heroïne. Hoewel Stein in het ziekenhuis lag, bleef hij gebruiken. De zangeres bracht hem zijn voorraad wanneer ze op bezoek ging, schrijft ze. “Ik denk dat de dokters en verpleegsters wel wisten dat hij constant high was, maar dat ze een oogje toeknepen omdat het hem redelijk pijnvrij hield en ervoor zorgde dat hij ook mentaal minder gekweld werd.” Spijt heeft Harry er niet van, vertelt ze. “Ik heb geen spijt dat ik heroïne gebruikt heb, maar ik heb wel spijt van de tijd ... Het is zo tijdrovend. Maar ik denk dat het op dat moment een noodzakelijk kwaad was. Op een bepaalde manier was het zelfmedicatie. Het was een moeilijke, deprimerende periode in mijn leven, en de heroïne leek te helpen." Toen de voordelen verminderden, kickte ze af. “Net zoals iedereen - via een programma of via therapie. Gemakkelijk is het niet.”

Verkrachting

Debbie heeft nog wel meer moeilijke momenten gekend, zo leert haar biografie. Voor ze beroemd werd, woonde ze in New Jersey. Daar had ze een relatie met een erg jaloerse en bezitterige man. Op een nacht brak hij in haar appartement in omdat hij dacht dat ze daar een andere man had zitten. Hij drukte een geweer tegen haar slaap en dreigde haar te verkrachten. “Dat was geschift, toch?” mijmert Harry, al ontkent ze dat de gebeurtenis een blijvende indruk op haar heeft achtergelaten. “Ik was gewoon blij dat ik ver weg van hem kon gaan en verder kon gaan met mijn leven. Gelukkig ontmoette ik op dat moment Chris, wat een van de beste momenten uit mijn leven was, zo niet het beste.”

Het is niet het enige angstaanjagende incident dat Harry zomaar wegwuift. In de vroege jaren zeventig kwamen zij en Stein na een optreden thuis. Een man bedreigde hen met een mes en dwong hen hem binnen te laten. Hij bond hen vast en ging op zoek naar drugs en materiaal - gitaren, camera’s. Daarna verkrachtte hij haar. “Ik kan niet zeggen dat ik echt bang was”, schrijft Harry in haar boek. “Uiteindelijk deden de gestolen gitaren me meer pijn dan de verkrachting." En dat is echt waar, vertelt ze. “Ik bedoel, ik was kwaad en voelde me een slachtoffer. Ik was niet geslagen of fysiek pijn gedaan, het was vooral emotioneel en mentaal. Om verkracht te worden door een vreemdeling, tegen mijn wil en onder dwang van een mes ... Dat was geen fijn moment in mijn leven, maar ik heb veel sympathie voor vrouwen die geslagen worden. Dat zou iets zijn dat echt emotionele gevolgen zou hebben voor de rest van mijn leven. Dit niet.” Ze vervolgt: “Ik ging gewoon verder met mijn leven. Ik was niet geslagen of aangevallen. Als dat gecombineerd was met seksueel misbruik, dan is dat echt verschrikkelijk. Dan voel je je zo machteloos. Maar nu voelde dat voor mij niet echt zo.”

#MeToo

Harry was (en is nog steeds) een prachtige vrouw - getuige het iconische portret dat Andy Warhol van haar maakte - en dat heeft soms vervelende gevolgen, geeft ze toe. “Er was een periode in het begin van Blondie toen ik echt mijn best deed om op te treden, te zingen en te schrijven, en al die bijdragen werden genegeerd door critici", vertelt de blondine. En toen ze zag hoe haar platenmaatschappij een poster van haar in doorzichtig bloesje koos, werd ze razend. “Seks verkoopt, zeggen ze. Ik ben niet dom, dat weet ik. Maar laat het dan op mijn voorwaarden zijn, en niet die van een of andere platenbaas.” Toch zegt ze vrij weinig last te hebben gehad van de #MeToo-verhalen die tegenwoordig overal opduiken. “Ik werkte in team én ik had een relatie. Ik moest in vergadering nooit alleen een platendeal in de wacht proberen te slepen, dus dat is wel anders. Het belangrijkste aan #MeToo is dat mannen beginnen na te denken over het gedrag dat ze voor normaal aannemen.”

Fouten

Zijn er dan dingen die Harry anders zou doen, mocht ze een nieuwe kans krijgen? “We maken allemaal fouten, maar je moet ervan leren”, zegt ze. “En nieuwe fouten maken.” Al is er één ding waar ze recent vaak over nadenkt, geeft ze toe. “Ik dacht plots: ‘Wel, misschien was het niet zo erg geweest om kinderen te hebben’. Maar ik weet niet of ik het gedaan zou kunnen hebben terwijl ik zoveel werkte. En ik ben geneigd om mezelf nogal erg op dingen toe te leggen. Ik kan mijn baby dan niet zomaar afgeven. Ik zou echt betrokken willen zijn.”