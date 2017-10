Herman Brusselmans geeft roken op voor zijn vriendin TK

Herman Brusselmans en zijn Nederlandse vriendin Lena (24). Roken hoorde bij Herman Brusselmans als bier bij een café, maar dat is nu verleden tijd. De Gentse schrijver heeft op zijn zestigste verjaardag de sigaret opgegeven. Voor de liefde zo blijkt, want zijn vriendin Lena is zijn grootste drijfveer.

Na 51 jaar als kettingroker is Herman Brusselmans nu rookvrij. "'Ik ben al twee weken gestopt", zegt Herman trots in Dag Allemaal. "Op de dag dat ik zestig werd, heb ik er een punt achter gezet. Uit mezelf zou ik nooit gestopt zijn, maar mijn vriendin Lena vervloekt roken. Ze noemt het ronduit de 'slechtste gewoonte aller tijden'. Al sinds het prille begin van onze relatie vraagt ze me zowat elke dag om te stoppen met dat achterlijke roken. Maar dat had weinig effect. Ik kon het mij simpelweg niet voorstellen om langer dan een half uur zonder sigaret door te brengen."

Er volgde echter een ultimatum. "'Jij stopt met roken of ik ben weg. Ik wil een leven met jou opbouwen, maar dat zal niet lukken als jij sterft op je 65ste omdat je jezelf kapot hebt gerookt', zei ze. Ik was daarvan geschrokken. Ik hou zoveel van Lena dat haar dreigement me aan het denken heeft gezet."

Drie per dag

Echt stoppen heeft hij wel nog niet gedaan. "Ik heb het slechts vier dagen zonder sigaret volgehouden. Ik besloot om nog een drietal sigaretjes per dag te roken, telkens eentje 's middags, 's avonds en 's nachts. Ach, ik ken mezelf. Als ik niks heb om naar uit te kijken, ga ik het niet volhouden. Wie weet lukt me dat over een paar maanden wel, maar nu nog niet."

Lena is alvast dolgelukkig. "Nu hoeft ze ook niet meer met van die vreselijke afbeeldingen van kapotgerookte longen door m'n loft te lopen."