Herkent u de Jonas Brothers nog? De drie zingende broers werken mogelijk aan een comeback MVO

12u12 0 Jordan Strauss/Invision/AP Nick Jonas, Joe Jonas and Kevin Jonas Celebrities Tijd voor een Throwback: in 2007 braken Nick (25), Joe (28) en Kevin (30) Jonas door met hun hitsingle 'S.O.S.'. De drie broers hadden een contract met Disney, hun eigen tv-show en een goed verkopende plaats, om al te zwijgen van de miljoenen tienermeisjes die hen op de voet volgden. Diezelfde meisjes - ondertussen iets ouder - zijn er vandaag van overtuigd dat de Jonas Brothers aan een comeback werken.

Enkele jaren lag de muziekwereld aan hun voeten. De piepjonge muzikanten braken vroeg in hun carrière door, met de nodige hulp van The Walt Disney Company. Disney Channel startte in 2008 met de serie 'JONAS' waarin de broers zichzelf vertolkten, en alleen maar aan populariteit wonnen.

Gestopt

In 2013 was het liedje echter uit. De broers gaven via hun sociale media aan dat ze niet langer samen muziek zouden uitbrengen, en om dat hard te maken verwijderden ze meteen hun gedeelde Instagram-account. Alle drie hadden ze andere doelen voor ogen. Ondertussen is er dan ook heel wat gebeurd in het leven van de broertjes: Kevin is getrouwd, Joe scoorde een hit met 'Cake By The Ocean' als lid van de groep DNCE, en Nick sloeg aan het acteren. Hij is momenteel te zien in de Amerikaanse serie 'Kingdom' en stampte tussendoor nog een solo-muziekcarrière uit de grond. Niets wees erop dat The Jonas Brothers ooit nog opnieuw een band zouden vormen, tot vandaag.

Instagram-comeback

De fans van toen zijn ervan overtuigd dat er een comeback in de maak is. De reden is banaal, maar wel opvallend. Voor het eerst sinds 2013 is het Instagram-account van de groep weer actief. Alle foto's die er eerder op gepost werden blijven intact, er is dus niets aan de inhoud veranderd.

"Ze komen terug, ik voel het," is de consensus op Twitter. Na het plotse verdwijnen van andere boybands als One Direction is de markt voor tienerharten inderdaad weer open. Of de meisjes van weleer op de Jonas Brothers zitten te wachten is nog maar de vraag, maar initiatieven als 'Het Sportpladeis,' de 'Friends'-reünie en Pokémon Go! bewijzen dat men een flinke duit kan slaan uit nostalgie.

Buffalo! We're on a boat with Kiss 98.5 Een foto die is geplaatst door null (@jonasbrothers) op 19 jul 2013 om 18:32 CEST

so the jonas brothers reactivated their instagram account which means they’re most likely making a comeback, i never ever thought we’d be getting a jonas brothers reunion before a 1d one sandra(@ louistomIinsan) link

jonas brothers comeback pack pic.twitter.com/6FLEgGQmz1 biancão(@ artscyj) link

to everyone saying preteens won’t care if the Jonas Brothers have a comeback, look what happened when Friends came to netflix, or Panic! at the Disco released an album or when they launched pokémon go. They will care. They will make it “trendy”, & i will elbow them in the throat. Sav 🌩(@ Savvyqueen_xo) link

If the Jonas Brothers are making a comeback, can One Direction hop on the band wagon and do the same? 99.887% Updates(@ h0tlikepayne) link