Herken jij deze popster? KDL

11u58

Bron: Instagram 0 Instagram Wie denk jij dat dit is? Celebrities Nadat er op een Instagramaccount een oude foto van een bekende popster gedeeld werd, vergeleken fans hem zowel met Kendall Jenner als met Romeo Beckham. Maar wie is de man in kwestie nu?

Het is niemand minder dan Ricky Martin! De foto werd in de jaren 80 gemaakt in Puerto Rico. We moeten eerlijk toegeven: Ricky ziet er tegenwoordig een stuk beter uit!

Young Ricky Martin, Puerto Rico, 80’s. Een foto die is geplaatst door null (@90s.coma) op 10 jan 2018 om 01:06 CET

Getty Images Fans vergeleken de jonge Ricky met Kendall Jenner.

Photo News Velen vergeleken de jonge Ricky ook met Romeo, een van de zonen van David en Victoria Beckham.

Photo News Zo ziet Ricky er nu uit. Hij werd duidelijk knapper met de jaren...