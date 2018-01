Herken jij de actrice die zich even een man waande? KDL

14u21

Bron: Instagram 0 Instagram De actrice deelde deze foto. Celebrities In Hollywood wordt de ene na de andere film gemaakt, maar soms blijft het toch gewoon bij een idee. Zo deelde een actrice nu een foto uit 2011 op Instagram waarop ze als man vermomd is. De film waarvoor ze toen opgemaakt werd, kwam er uiteindelijk niet.

Het was Jennifer Garner die de foto deelde. De korte donkerblonde haren en snor zorgden ervoor dat de actrice bijna onherkenbaar was als man. Uit de hashtags die ze bij de foto plaatste, blijkt dat de film er nooit kwam en dat ze destijds zwanger was.

Heel wat van haar fans lieten Jennifer in een reactie op de foto weten dat ze als man best goed op acteur Eddie Redmayne lijkt.

New Year, New Me. ----- #makeupbyrickbakerin2011 #themovieneverhappened😢 #turnsoutiwaspreggers🤷🏻‍♀️ #babiesarebetterthanmovies🤗 #happynewyear❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 02 jan 2018 om 21:48 CET

Photo News Jennifer Garner.

Reuters Volgens de fans van Jennifer lijkt ze als man op acteur Eddie Redmayne.