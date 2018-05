Herinner je je Jet Li nog? Zo ziet hij er nu niet meer uit TK

22 mei 2018

11u08

Bron: Washington Post/South China Morning Post 0 Celebrities Ooit was hij een van de meest gevierde martial arts-acteurs ter wereld, maar de laatste jaren zie je Jet Li (intussen 55) zelden nog op het grote scherm. Daar is een goede reden voor, want de Chinese beroemdheid sukkelt met zijn gezondheid. Op een recente foto ziet hij er zelfs zo zwak uit dat fans zich zorgen maken.

Zijn acrobatische moves en zijn jeugdige uiterlijk maakten van Jet Li - echte naam Li Lianjie - een erg geliefde acteur. Die twee eigenschappen zijn intussen echter niet meer aan de orde, blijkt uit een recente foto die vermoedelijk genomen werd aan een tempel in Tibet - de acteur is een overtuigde boeddhist. Li oogt erg vermoeid en verouderd op het beeld, waarna heel wat fans meldden dat ze 'bidden voor zijn gezondheid'. Velen noemen hem onherkenbaar, en de geruchten dat de man ernstig ziek is deden al snel de ronde.

Na een weekend vol speculatie greep de manager van Jet Li, Steven Chasman, in. Volgens hem is er niets aan de hand: "Het is gewoon een onflatterende foto van een 55-jarige man, die slecht belicht is", sust hij de gemoederen. Hij erkent wel dat Li met zijn gezondheid sukkelt, maar benadrukt dat dat 'niet meer dan anders' is. "Hij kampt al bijna tien jaar met thyreotoxicose, maar dat is niet levensbedreigend en hij heeft ermee leren omgaan."

Rolstoel

Li kreeg in 2010 te horen dat hij thyreotoxicose heeft, waarbij er een teveel aan schildklierhormoon in het bloed aanwezig is. Een van de gevolgen daarvan is een te hoge hartslag - bij Li bedraagt die in rust zo'n 130 à 140 slagen per minuut. De man zette zijn filmcarrière meteen op een laag pitje, aangezien zijn artsen hem afraadden om fysieke inspanningen te leveren. Daarnaast kwam hij door de medicatie heel wat kilo's bij en sukkelt hij met rugproblemen door de vele stuntletsels die hij opliep in zijn carrière. "Volgens de dokters zou ik in een rolstoel belanden als ik films bleef maken", liet hij weten.

De laatste jaren heeft hij zijn aandoening beter onder controle en verschijnt hij hier en daar opnieuw op het grote scherm. Zo had hij kleine rolletjes in onder meer 'The Expendables 2' en 'The Expendables 3'. "Ik heb pijn, maar ik zie niet echt af", benadrukt hij. "Ik ben een gewone vent en ik ben gelukkig."

