Herhalingen The Cosby Show geschrapt

27 april 2018

04u00

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities In navolging van de uitspraak in de rechtszaak rondom Bill Cosby, die schuldig werd bevonden aan het drogeren en misbruiken van voormalig basketbalster Andrea Constand in zijn huis in 2004, heeft Bounce TV uit Atlanta besloten om de herhalingen van de populaire jaren 80-serie The Cosby Show per direct stop te zetten. Dit meldt Page Six.

De show was van september 1984 tot mei 1992 wereldwijd te zien en hield miljoenen fans aan de buis gekluisterd. Cosby won meerdere prijzen met zijn show, die het leven liet zien van een succesvolle Afro-Amerikaanse doktersfamilie in New York. Er kwam zelfs een spin-off uit voort, A Different World, die eveneens goed bekeken werd.

Nadat een jury de komiek schuldig had bevonden aan de misdrijven waarvoor hij werd aangeklaagd, besloot de rechter hem op borgtocht vrij te laten in afwachting van zijn definitieve straf. De voormalig Cosby Show-acteur is veroordeeld voor alle aanklachten. Op elk misdrijf staat maximaal tien jaar cel.

Alhoewel tijdens deze rechtszaak meerdere vrouwen hebben getuigd dat ze gedrogeerd en misbruikt zijn door Cosby, draaide de zaak om Andrea Constand. De meeste andere zaken zijn verjaard. In totaal zijn 62 vrouwen naar voren gekomen met soortgelijke verhalen over de acteur.