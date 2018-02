Herdruk naaktkalender Tanja Dexters komt er dan toch niet: "Ze zou ontheven moeten worden van haar titel als Miss België" MVO

09 februari 2018

11u52 45 Celebrities Dennis Black Magic trekt de stekker uit de herdruk van de naaktkalender met Tanja Dexters. Dat heeft hij donderdag besloten, na een telefoontje met de raadsman van Dexters.

"Mijn onderhoud met meester Trappeniers was alles behalve professioneel te noemen", zo zegt de pornomaker. "De raadsman van Tanja is de persoonlijke toer opgegaan en is zelfs buiten zijn boekje getreden door onder andere mediapartners van mij persoonlijk op te bellen om ze af te dreigen met monsterboetes in plaats van de rechthebbende te contacteren. Mij dus."

Dennis wil zich vanaf nu niet langer associeren Dexters. "Ik kan me niet meer met fierheid achter deze kalender zetten. Bij deze distantieer ik me volledig van Tanja Dexters en de naaktkalender waar ik ooit zo fier op was." Dennis laat weten dat hij vandaag officieel een klacht voor laster en broodroof zal indienen tegen Alex Trappeniers.

Bovendien is hij alle media-aandacht even beu. Hij trekt zich een jaar terug om te werken aan zijn memoires en een nieuwe publicatie die in 2019 zal verschijnen. "Het is genoeg geweest met het circus dat er telkens gemaakt wordt rond mijn persoon. Ik heb rust nodig en nu de kalender er niet komt zal ik die rust dan ook nemen. Ik heb geen moment spijt van mijn beslissing en ik vind dat Tanja Dexters officieel ontheven moet worden van haar titel als Miss België omdat ze deze nu al verschillende keren ten schande gemaakt heeft", besluit Dennis.