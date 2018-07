Henry Cavill verontschuldigt zich voor pijnlijke MeToo-uitspraken TK

13 juli 2018

07u26

Bron: ANP 0 Celebrities Henry Cavill heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking die hij maakte tijdens een interview met de Australische GQ. In dat blad zei de Superman-acteur dat hij sinds de opkomst van de MeToo-beweging niet meer op vrouwen durfde af te stappen voor een praatje, omdat hij bang is beschuldigd te worden van verkrachting.

"Nu ik de reacties op een artikel heb gezien, in het bijzonder die over mijn ideeën over daten en de MeToo-beweging, wil ik mijn excuses aanbieden voor de verwarring en het onbegrip dat hierdoor ontstaan is", aldus de acteur in een verklaring aan The Huffington Post. "Het was niet mijn bedoeling om bot te zijn. Ik wil daarom graag duidelijk maken en bevestigen dat ik vrouwen respecteer, dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven, ongeacht of het gaat om een vriendschap, professionele band of een relatie."

Henry heeft geleerd uit zijn uitspraken, zo laat de 35-jarige weten. "Ik zou nooit iemand moedwillig respectloos behandelen. Deze ervaring was een wijze les in context, nuance en journalistieke vrijheid. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst mijn punt duidelijk te maken over dit belangrijke onderwerp, dat ik met heel mijn hart steun."