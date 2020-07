Henry Cavill bouwt zelf zijn computer, en het internet valt in zwijm: “Zitten we te lang in quarantaine, of is dit sexy?” MVO

17 juli 2020

14u13 6 Celebrities Het internet is diep onder de indruk van ‘The Witcher’-acteur Henry Cavill (37). Die toonde op Instagram hoe hij eigenhandig een computer in elkaar knutselde. Al lijken de meeste kijkers meer geïnteresseerd in de acteur dan in zijn prestatie. “Misschien zitten we al te lang in quarantaine, maar dit is heel sexy.”

Net zoals vele andere acteurs was Henry de laatste maanden technisch werkloos. Normaal gezien zouden de opnames van de succesvolle Netflix-reeks ‘The Witcher’, waarin hij de hoofdrol vertolkt, al in het voorjaar van start gegaan zijn. Maar de coronacrisis gooide uiteraard roet in het eten. Vandaar dat hij andere manieren vond om zich bezig te houden. Waaronder, zo blijkt, het bouwen van een gaming-pc. “Niet geschikt voor alle kijkers”, schreef hij dubbelzinnig bij zijn Instagram-post. “Je zal veel onderdelen te zien krijgen die je nog nooit hebt gezien.”

Aangezien Cavill het wel grappig vond om zijn videomontage te voorzien van een sexy soundtrack (‘You Are The First, My Last, My Everything’ van Barry White) raakten zijn volgers echter afgeleid. “Ik denk niet dat dit sexy zou moeten zijn”, bedenkt iemand zich in de comments. “Maar het is het wel.”

Anderen verbazen zich dan weer over zijn vaardigheden. “Niet te geloven dat je je eigen pc kan bouwen. Speel je alleen Superman in films of ben je het stiekem écht?”



