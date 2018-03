Helse pijnen en bloed in zijn longen: Michel Van den Brande met spoed naar het ziekenhuis KDL

Het gaat niet zo goed met 'The Sky is the Limit'-ster Michel Van den Brande. Op Facebook laat hij weten dat hij met spoed naar het ziekenhuis is gereden nadat hij helse pijnen beleefde.

De lijdensweg van Michel begon afgelopen weekend al. "Heb deze nacht met helse pijnen gezeten. Uit respect heb voor de dokters heb ik gewacht tot 10 u, omdat het zondag is. Sofie heeft dan gebeld naar de dokter van wacht. Na lang aandringen beloofde ze ons een dokter te sturen na de middag. Wij waren gechoqueerd dat we zo lang moesten wachten, omdat het wel zeer ernstig was", schreef hij zondag op zijn Facebookpagina. Michel reed dan maar zelf naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Blankenberge. Toen hij daar naar eigen zeggen onvriendelijk ontvangen werd, reed hij naar een spoedarts in Sint-Niklaas en daarna ging het snel. "Ik werd aan de monitor gelegd, er werd bloed getrokken en ik kreeg zuurstof en een paar pijnstillers", schrijft Michel, die helse pijnen aan de linkerkant van zijn borst had. "Door de val en de twee gebroken ribben is er bloed in mijn longen gekomen. Nu moet ik per dag twee spuiten krijgen om de bloedklonters weg te krijgen. Ik moest in het ziekenhuis blijven ter observatie, maar dat durfde ik niet."

Gemene berichten

Dinsdag deelde Michel een update van zijn gezondheidstoestand met zijn fans. "Voor de mensen die het met mij menen en mij veelvuldig sms'en en bellen, langs deze weg wil ik jullie geruststellen. Ik heb nog veel pijn in de borststreek en moet morgen onder de scanner, ik moet antibiotica nemen en krijg elke dag twee spuitjes om ervoor te zorgen dat de bloedklonters niet naar mijn hart kunnen. Ik ben normaal heel de week thuis, wie mij kent weet dan dat het wel gemeend is." Michel heeft ook nog een boodschap voor de mensen die het niet zo goed met hem voor hadden. "Aan de mensen die zo vriendelijk waren om gemene berichten te sturen: ik hoop dat jullie het nooit moeten meemalen. En voor de rest: ik zal er sterker uitkomen, ook dankzij de mensen die mij uit hun hart steunden."