Helmut Lotti verrast Antwerps publiek met duet met zanger, die al 39 jaar dood is Hans Luyten/Emma Van der Bracht

Een minutenlange staande ovatie en euforische kreetjes: de Vlaamse fans sloten Helmut Lotti zaterdagavond volledig in de armen tijdens zijn uitverkocht 'The Comeback Concert' in de Koningin Elisabethzaal. Helmut kwam, zag en overwon. En hij verraste zijn Antwerps publiek met een duet met een zanger, die al 39 jaar dood is.

“Ik ben verschrikkelijk zenuwachtig”, gaf Helmut een uur voor hij in zijn thuisstad op moest, eerlijk toe. “Dat is uitzonderlijk, maar vanavond zit er veel bekend volk in de zaal. Deze keer moet het er pal op zijn. Ik wil dat het meer dan goed is.”

Foto I&C Helmut wordt backstage klaargestoomd voor zijn concert.

En dat was het ook. Logisch, want Helmut heeft ervaring zat. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland trad hij met zijn ‘The Comeback Tour’ en zijn 22-koppige Golden Symphonic Orchestra al meer dan 30 keer op en elke avond hing het bordje ‘Sold out’ aan de deur. De zenuwen van Helmut bleken bovendien compleet overbodig, want het publiek reageerde al euforisch toen hij nog maar het podium betrad en nog geen enkele noot gezongen had.

De zanger grasduinde vervolgens meer dan twee uur in zijn rijk repertoire van ‘Goes classic’, over ‘Out of Africa’ tot zijn crooners en alles daartussen. Na elk van de meer dan 30 nummers klonk een zeer warm applaus, waarvoor Helmut meermaals oprecht zijn dankbaarheid toonde. Uitschieters van de avond waren wat voorspelbaar, ‘Tirritomba’ en zijn Elvis-medley. Maar Helmut verraste zijn publiek ook met een erg ongewoon duet.

Foto I&C Helmut in actie op het podium.

“Ik werd gecontacteerd door de Duitse platenfirma, die de verzamel-cd ‘The best of Roy Orbison’ wilde uitbrengen”, klonk het achteraf. “Ze vroegen mij om een duet op te nemen met de zanger, die 39 jaar geleden overleed. Ik kreeg de originele geluidsband van ‘Only the Lonely’ met enkel de stem van Roy Orbison en dook daarna met plezier de studio in. De cd van Roy Orbison met mijn duet is ondertussen in Duitsland uit, maar verschijnt merkwaardig genoeg in België zonder mijn duet. In Antwerpen heb ik dat nummer voor het eerst live gezongen met mijn orkest en de stem van Orbison op tape. Technisch een huzarenstukje, maar ik was trots op dit resultaat!”

Foto I&C Met collega Lisa del Bo.

Na afloop zei collega Lisa del Bo: “Amai, wat was dat! Helmut gaf het publiek echt waarvoor het kwam. Alle stijlen door elkaar en altijd met dat typische Elvis-sausje erover. Niemand heeft zich een seconde verveeld. En je zag ook dat hij er zelf enorm veel plezier in had.”

Foto I&C Na zijn concert kreeg Helmut tal van geschenken van zijn tevreden fans.

“Ja, mijn carrière zat al een tijdje weer op kruissnelheid” besluit Helmut. “Maar Vlaanderen is toch nog iets anders. Deze klip moest ik nog nemen. En dat is nu met succes gebeurd. Nu weet ik zeker dat deze comeback de juiste beslissing was.”

Helmut treedt tot januari nog zo’n 20 keer op in Duitsland en daarna volgt een tournee door Scandinavië met tien concerten. “En dan kruip ik weer voor een tijdje in mijn schulp en de opnamestudio. In september wil ik een volgende cd klaar hebben. In november 2018 start dan mijn nieuwe concerttournee, deze keer hier in Antwerpen. Met trouwens ook meerdere concerten hier. Dat ben ik mijn Vlaanderen verplicht. Toen ik op het einde van mijn concert zei 'Hopelijk zien we elkaar snel weer', wist ik al dat dat wellicht precies over een jaar zal zijn!”

