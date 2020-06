HelloFresh zet ‘Glee’-ster Lea Michele aan de deur na beschuldigingen van racisme LOV

03 juni 2020

07u28

Bron: ANP 0 Celebrities Slecht nieuws voor Lea Michele (33). De actrice zag een lucratieve deal die ze met het maaltijdboxbedrijf Hello Fresh had afgesloten in rook opgaan. De reden hiervoor is dat Michele zich racistisch zou hebben uitgelaten tegenover een vroegere ‘Glee’-collega, die daarover haar beklag deed op sociale media. Dit was een reactie op een tweet van Lea, die op Twitter sympathiseerde met George Floyd en de Black Lives Matter beweging.

Volgens deze collega, de zwarte actrice Samantha Marie Ware, maakte Lea haar leven op de set ‘tot een ware hel’. Samantha, die een rol had in het zesde seizoen van de populaire serie, meent dat Lea destijds nogal wat pittige teksten uitkraamde.

“Whaaa! Doe even normaal! Herinner je je nog hoe mijn allereerste tv-klusje tot de grootste hel op aarde maakte? En dat je tegen iedereen die het maar wilde horen zei dat je mijn pruik vol zou kakken? Die opmerking en nog een aantal zeer twijfelachtige dingen die je hebt gezegd, deden me twijfelen of ik mijn acteercarrière in Hollywood wel moest doorzetten,” aldus Samantha in haar reactie op Lea’s tweet.

Deze tweet was genoeg voor HelloFresh om hun contract met Lea Michele per direct op te zeggen. “Ons bedrijf staat racisme op geen enkele wijze toe. We zijn diep teleurgesteld en ontgoocheld dat deze claims over Lea worden gemaakt. Wij nemen dit zeer serieus.”

Een ander voormalig ‘Glee’-castlid, Alex Newell, prees Samantha voor het feit dat ze dit durfde te zeggen na al die tijd. Woordvoerders van Lea wilden niet reageren.