Helena Bonham Carter vroeg hulp helderziende voor 'The Crown': "Prinses Margaret was blij dat ik het was"

Helena Bonham Carter (53) bereidt zich graag goed voor op een rol en daar trekt ze alle mogelijke registers voor open. Dat vertelt de actrice op het Cheltenham Literature Festival. Ter voorbereiding op haar rol als prinses Margaret in 'The Crown' koos ze zelfs voor enkele onorthodoxe methodes.

Toen Helena Bonham Carter de rol van prinses Margaret aangeboden kreeg, begon ze meteen haar onderzoek te doen, zegt ze op het Cheltenham Literature Festival. Ze las biografieën over de zus van koningin Elizabeth II en praatte met haar vrienden, hofdames en familieleden. Maar de actrice ging ook nog een stapje verder. Ze deed ook sessies met een helderziende, om in contact te komen met de geest van prinses Margaret.

En, zo vertelt Bonham Carter, op de laatste sessie kreeg ze zowaar contact met de prinses herself. “Ze zei blijkbaar dat ze blij was dat ik het was. Wanneer je iemand speelt die echt bestaat, dan is het erg belangrijk voor me om hun zegen te krijgen: je hebt een verantwoordelijkheid. Dus ik vroeg haar: ‘Vind je het oké dat ik jou speel?’ En zij zei: ‘Je bent beter dan die andere actrice’ ... waar ze over nadachten. Ze willen niet toegeven wie het was. Het ging tussen mij en iemand anders. En toen dacht ik dat ze er echt was, want dat was zoiets typisch voor Margaret om te zeggen. Ze was er erg goed in om je te complimenteren en je tegelijkertijd naar beneden te halen.”

“Toen zei ze: ‘Maar je gaat wel wat verzorgder en netter moeten worden. En zorg ervoor dat je het roken juist krijgt. Ik rookte op een erg typische manier. Onthoud dat - en dit is erg belangrijk - de sigarettenhouder meer bedoeld was als een wapen om mezelf uit te drukken dan om te roken.’”

Of ze prinses Margaret eer zal aandoen, zullen we zelf kunnen beoordelen. De derde reeks van ‘The Crown’ is vanaf november op Netflix te zien.