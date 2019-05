Helena Bonham-Carter en co houden interventie voor goede vriend Johnny Depp SD

27 mei 2019

07u57

De vrienden van Johnny Depp (55) maken zich zorgen om de beroemde acteur. Na de breuk met Amber Heard (33) en de lopende rechtszaken, vrezen ze dat het wel eens mis zou kunnen gaan. En dus organiseerde een groepje vrienden, waaronder Helena Bonham-Carter (52), Tim Burton (60) en Alice Cooper (71), een interventie.

Scheiden is lijden, zegt het spreekwoord, en in het geval van Johnny Depp en Amber Heard is dat zeker het geval. Het voormalige koppel mag dan al in augustus 2016 gescheiden zijn, toch blijven ze elkaar bestoken met beschuldigingen over huiselijk geweld en rechtszaken. Geen wonder dus dat het momenteel niet echt geweldig gaat met Johnny Depp, die eerder al toegaf dat hij zwaar drinkt en drugs gebruikt.

Reden genoeg voor zijn vrienden om aan de alarmbel te trekken. Naar verluidt hebben actrice Helena Bonham-Carter en Tim Burton - die tot 2014 een koppel vormden - een interventie georganiseerd om de acteur met zijn neus op de feiten te drukken. “Helena en Tim hebben zich de laatste maanden erg veel zorgen gemaakt om Johnny”, vertelt een naaste van het koppel aan The Sun. “Ze hebben gedaan wat ze konden om te helpen. Op een bepaald moment hebben ze dan ook een interventie in scène gezet, samen met nog andere vrienden waaronder Alice Cooper. Helena heeft moederlijke gevoelens tegenover Johnny, ook al is ze jonger dan hij, en dat is de reden waarom ze in de bres sprongen. En natuurlijk hebben zij en vooral Tim ook al vaak met hem samengewerkt.”

Volgens de bron brengt Depp ook veel tijd door in Oxfordshire, waar Bonham-Carter en Burton samen een huis hebben. “Johnny is al een paar keer bij hen op bezoek geweest, ver weg van de verleidingen van Hollywood en om zijn humeur te verbeteren”, klinkt het. “Hij gebruikt het dorpje als een toevluchtsoord en gaat regelmatig fietsen rond Sutton Courtenay. Een paar dorpelingen hebben hem al bijna van zijn fiets gereden, want hij kan wat onevenwichtig zijn. En Helena en Tim staan erom bekend dat ze feestjes geven, dus sommige mensen hebben al gegrapt dat dit misschien niet de beste plaats voor hem is.”