Helen Mirren gelooft niet in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’: “We zitten er allemaal ergens tussenin” SDE

01 oktober 2019

11u32

Bron: Radio Times 0 Celebrities Helen Mirren (74) gelooft niet in ‘binaire seksualiteit’, of het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk. Volgens de Britse actrice bevindt iedereen zich ergens in het midden van die twee. Dat zegt Mirren in een interview met Radio Times.

“Een erg lange tijd geleden kwam ik tot de conclusie dat je zwart hebt en wit, en dat we allemaal een verbazingwekkende mengeling van mannelijk en vrouwelijk zijn", vertelt Helen. “Er bestaat niet zoiets als binaire seksualiteit, waarbij je of mannelijk of vrouwelijk bent. Dat geloof ik helemaal niet.”

Volgens de actrice is dat goed te zien bij acteurs. “Ik denk dat ik veel geluk had met mijn wereld, de wereld van het acteren en drama, want heel wat acteurs hebben zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Heel wat geweldige, mannelijke acteurs zijn eigenlijk erg vrouwelijk. De grootste vrouwenmagneten hebben een erg aanwezige vrouwelijke kant en een hoop sterke vrouwelijke actrices hebben een sterke mannelijke kant.” En dat geldt ook voor haarzelf, geeft ze toe. “Ik haat het om over mijn gevoelens te praten, ik wil nooit naar de dokter en ik kan geweldig goed kaartlezen. Ik heb heel wat kwaliteiten die mensen typisch mannelijk zouden noemen. Maar ik zie er zonder twijfel uit als een vrouw", besluit Helen.