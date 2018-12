Heidi Klum zegt 'ja' tegen wederhelft Tom Kaulitz TDS

25 december 2018

09u51

Bron: ANP 0 Celebrities Topmodel Heidi Klum gaat trouwen met haar vriend Tom Kaulitz. De 45-jarige heeft op kerstavond een foto gedeeld op Twitter waarop ze, met een ring om haar vinger, lachend te zien is samen met haar aanstaande man.

Volgens sommige bronnen was het koppel afgelopen zomer al verloofd, maar nu is daar dus eindelijk de bevestiging. “Ik zei ja”, schrijft Heidi bij de foto.



Het Duitse model verbrak vorig jaar na drie jaar haar relatie met Vito Schnabel. Daarvoor was ze zeven jaar getrouwd met zanger Seal. Met hem heeft ze vier kinderen. De 28-jarige Kaulitz, leadgitarist van de rockband Tokio Hotel, is ook al eerder getrouwd geweest. In 2015 stapte hij in het huwelijksbootje met model en haarstyliste Ria Sommerfeld. Binnen een jaar was dat huwelijk alweer voorbij en vroeg Tom de scheiding aan.

I SAID YES ❤️ pic.twitter.com/3U7XX6o7q3 Heidi Klum(@ heidiklum) link