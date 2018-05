Heidi Klum voor het eerst met Tokio Hotel-vlam op rode loper SD

18 mei 2018

13u16

Bron: ANP 0 Celebrities Heidi Klum (44) en haar nieuwe vlam, Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz (28), zijn voor het eerst samen op een rode loper verschenen. Het model nam haar vriend mee naar het amfAR Gala tijdens het filmfestival in Cannes.

Klum hield haar 16 jaar jongere nieuwe liefde innig vast op de rode loper van het evenement, dat jaarlijks wordt gehouden om geld in te zamelen voor de strijd tegen hiv en aids. Zelf deelde ze ook een foto van de avond op Instagram, waarbij ze als bijschrift een hartje plaatste.

Het Duitse stel werd voor het eerst samen gespot in maart. Daily Mail plaatste toen foto's van het zoenende koppel op de set van Heidi's show 'America's Got Talent'. Het jurylid verbrak afgelopen najaar na 3 jaar haar relatie met Vito Schnabel. In 2012 scheidde Heidi van zanger Seal, met wie ze vier kinderen heeft. Haar oudste, Leni, is de biologische dochter van oud-Formule 1-teammanager Flavio Briatore, maar het model heeft in interviews meermaals aangegeven dat Seal Leni's vader is.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@heidiklum) op 17 mei 2018 om 20:06 CEST