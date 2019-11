Heidi Klum: “Mijn man inspireerde me voor mijn Halloweenkostuum” KDL

02 november 2019

19u12

Bron: People 0 Celebrities Je mag Heidi Klum (46) met voorsprong de Halloweenkoningin noemen. De Duitse presentatrice en model haalt elk jaar werkelijk alles uit de kast om te scoren met haar kostuum en dat was dit jaar niet anders. Heidi schitterde in een look die je best kan omschrijven als half robot, half alien. En die look was geïnspireerd door Tom Kaulitz, de man van Heidi, zegt ze.

Een heel team werkte maar liefst dertien uur lang aan het kostuum van Heidi, waarmee ze naar haar twintigste Halloweenfeestje trok. Fans van de Duitse konden het hele gebeuren zelfs live meevolgen. Heidi deelde niet alleen video’s van haar transformatie, ze werd opgemaakt in de etalage van Amazon Books in New York en kon dus door voorbijgangers gespot worden.

Nu Heidi bekomen is van het hele gebeuren, vertelt ze wat meer over haar look. “Tom, mijn man, en de andere leden van Tokio Hotel (de band van Tom, red.) geloven in aliens”, vertelt Heidi aan People. “Gelooft niet iedereen in aliens?”, vraagt Tom zich in het magazine af na de uitspraak van zijn vrouw. Tom zelf koos dan weer voor de look van een gehavende astronaut. “Ik was op een missie, op zoek naar een nieuwe planeet omdat we de onze bijna verwoest hadden en toen vond ik haar”, vertelt hij over de look van Heidi. “Ik moest haar mee naar aarde brengen omdat ik dacht dat ze misschien wel nuttige informatie zou hebben.”

Wie zich de Halloweenkostuums van Heidi van de afgelopen jaren niet meer kan herinneren, helpen we hier even een handje:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011: