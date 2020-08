Heidi Klum mag kinderen dan toch mee naar Duitsland nemen SDE

28 augustus 2020

09u10

Bron: People 1 Celebrities Model Heidi Klum (47) mag haar vier kinderen dan toch meenemen naar Duitsland. Vorige week diende ze nog een verzoek in bij de rechter om dat mogelijk te maken, omdat haar ex Seal (57) niet wilde meewerken. Nu zijn de twee exen tot een overeenkomst gekomen.

Heidi Klum diende vorige week een verzoek in om de vier kinderen die ze deelt met Seal - Leni (16), Henry (14), Johan (13) en Lou (10) - mee naar Duitsland te nemen voor de opnames van ‘Germany’s Top Model’ later dit jaar. Maar de zanger was het daar niet mee eens. Hij was bang dat Heidi daar permanent wilde blijven met de kinderen, en vreesde ook voor hun gezondheid vanwege het coronavirus.

Regeling

Maar de twee hebben nu toch een regeling getroffen. Heidi mag de kinderen meenemen naar Duitsland, maar voor hun vertrek en na hun aankomst mag Seal een langere tijd dan origineel voorzien met hen doorbrengen. Hij mag de kinderen ook gaan bezoeken in Duitsland wanneer hij wil. In de overeenkomst staat ook dat wanneer de Verenigde Staten de grenzen zou sluiten vanwege het coronavirus, Heidi meteen maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de kinderen weer naar huis kunnen terugkeren.

Verklaring dochter

Opvallend genoeg legde ook Leni, de oudste dochter van Heidi en Seal, tijdens de spoedzitting een verklaring af. “Het is moeilijk omdat ik van allebei m’n ouders houd", zei ze. “Maar ik vind dat ik iets moet zeggen. Ik begrijp dat mijn broers en zussen te jong zijn om zich tot de rechter te richten, dus ben ik blij dat ik voor ons allemaal kan spreken. Mijn moeder moet een paar maanden in Duitsland gaan filmen en mijn broers en zussen en ik willen met haar meegaan. Tot nu heeft mijn vader daarvoor geen toestemming gegeven, ook al hebben we hem allemaal verteld waarom we willen gaan.”

Normaal gezien wordt ‘Next Top Model’ gefilmd in Los Angeles, zodat Heidi bij haar familie kan blijven, maar door het coronavirus kon de Duitse cast en crew niet afreizen naar de Verenigde Staten.