Heidi Klum krijgt deel van de Berlijnse Muur cadeau: “Een blijvende herinnering dat muren niet opgetrokken, maar wel afgebroken moeten worden” KD

04 september 2019

08u29

Bron: Instagram 0 Celebrities Haar verjaardag komt er nog lang niet aan, maar dat belet Tom Kaulitz (30) niet om zijn echtgenote Heidi Klum (46) te overladen met cadeautjes. Het Duitse topmodel kreeg een stuk van de Berlijnse Muur aan haar voordeur geleverd. Een muur die het koppel ooit van elkaar scheidde. “Een blijvende herinnering dat muren niet opgetrokken, maar afgebroken moeten worden”

Heidi verkondigde zelf op Instagram dat ze het cadeau van haar derde echtgenoot had gekregen. Het voormalige jurylid van ‘America’s Got Talent’ gebruikte de gelegenheid om subtiel uit te halen naar de politieke overtuiging van Donald Trump. De Amerikaanse president wil al jaren een muur bouwen op de grens van Mexico, maar daar zijn heel veel burgers niet voor te vinden. Ook Heidi Klum is geen fan van het idee. Als Duitse vrouw weet zij wat het is om op te groeien achter een muur. Haar echtgenoot weet dat - gelukkig - niet. De muur werd gesloopt in zijn geboortejaar.

Heidi werd in 1973 geboren in het westelijke deel van het land. In 1989, het jaar dat de muur viel, zag ook Tom het levenslicht aan de andere kant van de muur. Een maand na zijn geboorte werden de twee delen weer verenigd, waardoor het leven in Duitsland er na 28 gescheiden jaren plots helemaal anders uitzag. “Mijn man groeide op in een Duitsland dat anders was dan het land waarin zijn ouders groot waren geworden. Hij kon vrijheid, geluk, creativiteit, kunst en hoop ervaren. Vanaf nu zal ik elke ochtend uitkijken op dit stukje muur in mijn tuin en zal ik een blijvende herinnering zien aan het feit dat muren niet opgetrokken, maar wel afgebroken moeten worden”, aldus Heidi.