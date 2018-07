Heidi Klum gespot met 'verlovingsring' Redactie

19u06 0 Celebrities Heidi Klum is door de Britse krant Mirror dit weekend in New York gezien met een grote diamanten ring om haar vinger. Dit leidde tot geruchten dat het 45-jarige voormalig topmodel zich heeft verloofd met haar zeventien jaar jongere vriend Tom Kaulitz.

Heidi en Tom, eveneens Duits, werden in maart voor het eerst samen gezien. Er doken toen foto's op van een zoenende Klum en Kaulitz op de set van Heidi's show 'America's Got Talent'.



Klum verbrak vorig jaar na drie jaar haar relatie met Vito Schnabel. Daarvoor was ze zeven jaar getrouwd met zanger Seal. Met hem heeft ze vier kinderen. De 28-jarige Kaulitz is ook al een keer eerder getrouwd geweest. In 2015 stapte de Tokio Hotel-gitarist in het huwelijksbootje met model en haarstyliste Ria Sommerfeld. Binnen een jaar vroeg hij al weer de scheiding aan.