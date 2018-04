Heidi Klum geniet topless van vakantie met 16 jaar jongere vriend KDL

09 april 2018

14u12 1 Celebrities Als model zet Heidi Klum (44) vaak kleding of haar eigen lingeriemerk in de kijker, maar wanneer het werk erop zit, draagt de Duitse het liefst zo weinig mogelijk kledij.

Heidi geniet momenteel samen met haar 16 jaar jongere vriend Tom Kaulitz (28) van een vakantie op Cabo San Lucas in Mexico en daar laat ze zich wel erg vaak topless spotten. Het is niet de eerste keer dat de Duitse presentatrice, die vier kinderen heeft, zich vrijwel naakt op foto laat vastleggen. In het verleden doken al meermaals foto's op waarop ze topless op vakantie te zien is. Tom, die we nog kennen van de band Tokio Hotel, lijkt het alvast niet erg te vinden...

PICS: Heidi Klum goes topless with beau Tom Kaulitz in Mexicohttps://t.co/vQw09RvEpa pic.twitter.com/nlA2thWUKA Channel24(@ Channel24) link