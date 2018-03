Heidi Klum en Mel B kruipen samen onder de douche MVO

26 maart 2018

10u19 0 Celebrities Heidi Klum en Mel B hebben een zwaar weekend achter de rug. Samen presenteerden ze de Amerikaanse Kids Choice Awards op Nickelodeon, en daar hielden ze een glibberige slijmdouche aan over.

Er was geen ontsnappen aan vanop hun schommels op het podium: toen het typische groene 'Kids Choice Awards'-slijm op hen werd afgevuurd, kwamen beide vrouwen van top tot teen onder het goedje te zitten.

Er zat niet anders op dan meteen na de show een douche te nemen, en dat deden ze samen. Heidi Klum deelde een kort filmpje op Instagram waarop te zien is hoe ze de jurk van Mel B afspoelt. "Schoonmaakploeg!" schreef ze daarbij. Of hun mooie jurken nog te redden vielen na het slijmincident, is nog maar de vraag.

Clean up crew !!!!! @officialmelb #kca Een foto die is geplaatst door null (@heidiklum) op 25 mrt 2018 om 04:23 CEST

Green is my favorite color! #KCAs Een foto die is geplaatst door null (@heidiklum) op 25 mrt 2018 om 03:32 CEST