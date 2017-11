Heidi Klum deelt naaktselfie met de wereld KDL

13u56

Bron: Instagram 0 Instagram Heidi deelde de foto op Instagram Celebrities Heidi Klum presenteert al jaren ' Germany's Next Topmodel', het programma waarin op zoek gegaan wordt naar een nieuw topmodel, maar de 44-jarige Heidi kan zelf nog zonder problemen naast de jonge modellen staan. Op Instagram deelde ze een naaktselfie die weinig aan de verbeelding overlaat.

Op de foto kijkt Heidi zwoel in de lens terwijl ze ligt te zonnen en zet ze haar blote achterwerk in de kijker. Het is niet de eerste keer dat de Duitse pronkt met haar lichaam. In het verleden werd al duidelijk dat Heidi liefst zo weinig mogelijk kledij draagt tijdens het zonnebaden.

Chris Pizzello/Invision/AP Op de rode loper verkiest Heidi wel kledij.

CALIFORNIA DREAMING 🌞🌴❤️🌈😻🦋 Een foto die is geplaatst door Heidi Klum (@heidiklum) op 16 nov 2017 om 23:42 CET