Heidi Klum bevestigt romance met Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz

27 maart 2018

09u12 0 Celebrities Heidi Klum (44) is samen met Tom Kaulitz (28), de gitarist van de Duitse band Tokio Hotel.

Dat bevestigde ze door haar nieuwe vlam in het openbaar te kussen, tijdens een filmnamiddag voor 'America's Got Talent'. Tijdens de pauzes genoten de twee van het zonnetje en staken ze hun romance niet meer onder stoelen of banken.

Heidi Klum the cougar strikes again! https://t.co/fk05m83COv Daily Mail Celebrity(@ DailyMailCeleb) link

Guy in white shirt is me 😆 #tomkaulitz #tokiohotel #HeidiKlum pic.twitter.com/pieQTJq34v Culture Queen(@ realityissofun) link