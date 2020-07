Heftige oorlog op YouTube: waarom alle grootste sterren één voor één plots miljoenen volgers verliezen TDS

02 juli 2020

15u12 0 Celebrities Tot voor kort had je misschien nog nooit van Shane Dawson (31), Jeffree Star (34), Tati Westbrook (38), Jenna Marbles (33) of Gabbie Hanna (29) gehoord. Maar sinds er een schijnbaar onophoudelijke stroom van explosieve en onthullende informatie over influencers zoals hen op gang kwam, is de kans groot dat dat intussen is veranderd. De ene ‘superster’ na de andere op het platform wordt uitgespuwd door zijn of haar volgers of besluit de handdoek in de ring te gooien en YouTube te verlaten. Een gevolg van de zogenaamde ‘cancel culture’, een fenomeen dat de grootste videosite ter wereld inmiddels compleet heeft verziekt.

‘Dramageddon’ - zo wordt de storm omschreven die er momenteel gaande is op YouTube. De online gemeenschap begon voor het eerst uit elkaar te vallen in mei 2019, toen YouTube-ster Tati - die recensies filmt over make-up en deze deelt op haar kanaal - een video de wereld in stuurde genaamd ‘Bye Sister’. In die video trok ze ongezien hard van leer tegen de andere YouTuber James Charles, die ze naar eigen zeggen als familie beschouwde. Ze beschuldigde hem niet alleen van verraad - Charles zou achter haar rug om reclame hebben gemaakt voor een concurrerend vitaminemerk - maar ook van seksuele manipulatie. De 21-jarige homoseksueel zou constant heteroseksuele mannen proberen te manipuleren en in bed proberen te krijgen. Wanneer ze er iets van zei, antwoordde hij naar verluidt: “Maakt niet uit, ik ben beroemd.” Met andere woorden: Westbrook schetste geen al te fraai beeld van haar voormalige oogappel.

Ook de bekende beauty-goeroe Jeffree Star mengde zich meteen in de discussie. In een al snel verwijderd bericht op Twitter schreef hij: “Er is een reden waarom Nathan (Schwandt, Stars ex-vriend, red.) James Charles verboden heeft om ooit nog een voet in ons huis te zetten. Er is een reden waarom ik hem niet meer gezien heb sinds Tati’s verjaardag in februari. Hij is een gevaar voor de maatschappij. Alles wat Tati gezegd heeft, is 100% waar.”

Gigantische impact

De gevolgen lieten zich meteen voelen en waren immens. In amper vijf dagen tijd verdubbelde Westbrook toen haar aantal YouTube-abonnees, door alle mensen die haar steunden. De teller stond op bijna 10,5 miljoen abonnees, maar is intussen weer gezakt tot 9,4 miljoen. Voor Charles ging het minder goed: hij verloor meer dan 3 miljoen abonnees op enkele dagen tijd. Maar James sloeg terug, met een video waarin hij meer dan veertig minuten lang zijn kant van het verhaal vertelde. Zo zou Tati volgens hem leugens hebben verspreid, en daar had hij verrassend genoeg ook bewijs voor. De YouTuber toonde screenshots van sms-berichtjes die hij haar stuurde, waarvan zij in haar video beweerde dat ze ze nooit heeft gekregen. In de video liet hij ook weten dat de laatste dagen “de donkerste periode uit zijn leven” waren en dat hij even geen uitweg meer zag. Tati verwijderde niet veel later haar beruchte video, James bezit anno 2020 alweer bijna 20 miljoen abonnees.

Het tij gekeerd

Er is evenwel een reden waarom Charles inmiddels weer zo’n hoge toppen scheert. De afgelopen dagen kwam er immers steeds meer informatie aan het licht die zou bewijzen dat Jeffree Star en Shane Dawson - die ‘de koning’ van YouTube wordt genoemd en een online docureeks met Jeffree inblikte - niet alleen betrokken waren bij het schandaal, maar zelfs doelbewust de aanzet zouden hebben gegeven voor het hele gebeuren. In een gloednieuwe video ‘Breaking my silence’ komt Tati namelijk nog eens terug op alle heisa, en daarbij neemt ze geen blad voor de mond. “Ik maakte mijn video (‘Bye Sister’, red) niet door vitamines. Ik maakte de video als een resultaat van alle giftige leugens die mij gevoed werden door Shane Dawson en Jeffree Star.”

In haar video doet Tati uit de doeken hoe ze in de aanloop naar het schandaal intens contact had met Shane en Jeffree Star. Ze kreeg van hen naar eigen zeggen de meest krankzinnige verhalen te horen over James, wat haar ideeën en oordeel over hem hebben beïnvloed, waarna ze emotioneel brak en overging tot het maken van haar ‘Bye Sister’-video. Ze onthult ook Shanes aandeel: die zou haar hebben aangeboden om de video te monteren en het hele gebeuren te filmen, zodat hij die beelden later kon gebruiken in zijn docureeks.

Storm van kritiek

Door alle nieuwe ontwikkelingen worden Shane en Jeffree nu getroffen door wat James Charles vorig jaar overkwam: miljoenen van hun fans en volgers keren zich tegen hun idolen, en zijn ook bereid om tot het uiterste te gaan om dat duidelijk te maken. Want intussen werd de geschiedenis van de twee YouTubers al doorgelicht door hun abonnees, die op zoek gingen naar bezwarend materiaal om hen tot de orde te roepen. Er kwam heel wat boven water: van het gebruik van blackface, over het n-woord en andere racistische termen, tot allerlei ongepaste seksuele uitlatingen en handelingen bij minderjarigen. Shane heeft zich intussen moeten verontschuldigen via zijn kanaal.

shane dawson sexualizing young children: a thread



raina(@ misshemlock)

Jenna Marbles

Het valt echter op dat veel YouTubers die aan de top staan momenteel hetzelfde lot moeten ondergaan. Zo stopte Jenna Marbles (33) deze week met YouTube, naar eigen zeggen omdat ze verafschuwd was door bepaalde filmpjes die ze in het verleden had gemaakt. Ook zij werd er door haar fans namelijk op gewezen dat ze zich schuldig maakte aan racisme en misogynie. “Ik heb content op het internet gegooid die nooit had mogen bestaan”, bedenkt ze zich. “Dus misschien moet ik gewoon niets meer doen.”

Gabbie Hanna

En ook YouTube-persoonlijkheid Gabbie Hanna (29) krijgt het hard te verduren: nadat volgers oude en volgens hen ‘pedofiele’ tweets en berichten van haar ontdekten, werd onder haar fans opgeroepen haar massaal te ontvolgen en te bestoken met haat. Iets waar zij op reageerde: via Twitter liet Hanna emotioneel weten dat deze ‘cancel culture’ - waarbij mensen plots massaal worden uitgespuwd voor hun misstappen - dringend moet stoppen. In plaats daarvan smeekte ze haar volgers om te begrijpen dat mensen kunnen veranderen en van hun fouten kunnen leren, zonder voortdurend ‘gecanceld’ te worden. Ze heeft intussen haar profiel verwijderd.

Het drama verklaard

Maar hoe is het allemaal zo ver kunnen komen? Volgens de Amerikaanse brandconsulent en marketing-expert Brandon Relph is er meestal sprake van ‘de perfecte storm’. “Daarom is het ook zo groot”, zegt hij. “Omdat alles precies op het juiste moment een impact maakte. Het raakt de juiste mensen, de juiste makers, met de juiste stukjes informatie - alles kwam op een perfect punt terecht.”

“De YouTube-wereld is uiterst competitief”, beaamde media-psycholoog Pamela Rutledge aan Insider. “Er is veel werk en het is zeer winstgevend als je fans kunt verzamelen. Omdat de drempel laag is voor nieuwkomers op de markt, is er een voortdurende behoefte om de aandacht van fans vast te houden.” De aandacht gaat instinctief naar alles wat ongebruikelijk of emotioneel is, legt Pamela uit, waardoor conflicten tussen YouTubers een bijzonder effectief gegeven is. “YouTube is in feite een realityshow”, zegt ze. “Door drama te creëren tussen ‘de personages’, krijgen YouTubers min of meer gegarandeerde aandacht en interesse van hun fans, omdat ze het verhaal willen uitbreiden en verdraaien. En bij die intriges komen meer clicks, views, inkomsten en commerciële deals kijken.”

