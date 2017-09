Hefners vrouw Crystal (31) erft geen rooie duit LB

11u19 496 REUTERS Hugh Hefner en Crystal Harris in april 2011, toen ze nog zijn verloofde was. Celebrities Crystal Harris, de zestig jaar jongere vrouw van Hugh Hefner, staat nog maar eens in haar blootje. De vrouw die vier jaar geleden nog verklaarde dat ze "voor de zekerheid" de derde vrouw van de Playboybaas werd, heeft naar verluidt een muurvast huwelijkscontract getekend en is niet opgenomen in zijn testament. Toch zal er volgens een bron in US Weekly "voor haar gezorgd worden".

Playmate Harris trouwde op nieuwjaarsdag 2012 in de Playboy Mansion. Maanden eerder had ze vijf dagen voor de geplande trouwdag de benen genomen omdat ze begon te twijfelen of een huwelijk met een zestig jaar oudere man wel zo'n goed idee was. Na het huwelijk zette ze Hefner in zijn hemd toen ze verklaarde dat ze slechts één keer - en dan nog heel kortstondig - de liefde met hem had bedreven. "Het duurde zowat twee seconden, en het was voorbij", zei ze. Dat belette Hufner niet onlangs te verklaren dat hij tot zijn laatste dag bij Crystal wilde blijven. Hij benadrukte dat hij zich geen zorgen maakte over het grote leeftijdsverschil. "Het grote leeftijdsverschil tussen Crystal en ik speelt geen rol. Hoeveel tijd me ook nog rest, we willen die samen doorbrengen", tweette hij.

Toch nam hij Crystal niet op in zijn testament en liet hij haar een muurvast huwelijkscontract tekenen waaruit blijkt dat ze op geen cent van zijn fortuin aanspraak kan maken. Dat ze haar naam op Twitter veranderde in Crystal Hefner verandert daar niets aan. Hefners fortuin, dat wordt geschat op 43 miljoen dollar, zal verdeeld worden onder zijn vier kinderen, de universiteit van Zuid-Californië en een hele reeks liefdadigheidsinstellingen.

Toen Crystal Harris in 2013 gevraagd werd waarom ze als 26-jarige besloot te trouwen met de toen 86-jarige Hef, antwoordde ze: "Voor mij betekende het dat ik meer zekerheid had in het leven, te weten dat ik de ware ben voor hem. Hij heeft altijd meisjes om zich heen en daardoor had ik het gevoel dat ik inwisselbaar was. Maar hij veegde die twijfel van tafel toen hij met me trouwde." Ze verklaarde dat ze voor hem viel omdat ze hem zo fascinerend vond. "Toen ik hem voor het eerst ontmoette, had ik nog nooit een beroemde persoon ontmoet. Ik was één en al bewondering toen we aan de praat raakten. Nu leer ik alles over zijn geschiedenis en het doet me plezier dat ik alles kan leren over Playboy en wat hij allemaal heeft gedaan om de wereld te veranderen."

Crystal is de derde vrouw van Hefner. In 1949 trouwde hij met Mildred Williams, tien jaar later scheidde het stel. In 1989 trouwde hij met Playmate Kimberly Conrad, dat huwelijk hield negen jaar stand. Hefner heeft vier kinderen: Christie, David, Marston en Cooper.

