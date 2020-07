Heeft Will Smith dan toch een open huwelijk? “Hij gaf mij toestemming om affaire te hebben met zijn vrouw” MVO

03 juli 2020

16u53

Bron: Metro UK/Mirror 0 Celebrities Rapper August Alsina (27) deed deze week veel commotie ontstaan toen hij beweerde dat hij een affaire had met Jada Pinkett-Smith (48). Dat allemaal met de toestemming van haar echtgenoot, Will. Of dat beweert hij alvast. Hebben Will en Jada dan toch een open huwelijk?

“Jada was voor mij de liefde van mijn leven. Jarenlang heb ik al mijn tijd in haar geïnvesteerd”, zo verklaarde August Alsina in een interview. Hij vertelde in detail over zijn hartstochtelijke affaire met Jada Pinkett-Smith. “Ik kan gelukkig sterven, wetende dat ik mij volledig aan iemand gegeven heb.” Allemaal goed en wel, zo merkte zijn gesprekspartner op, maar was Jada al die jaren niet getrouwd? “Ja”, erkende de rapper. “Maar ik had de volledige toestemming van haar echtgenoot. Toch op z'n minst voor het fysieke aspect. Dat er romantiek in het spel was, wist hij niet. We hebben echt met elkaar samengezeten om erover te praten. Ze zien hun relatie immers meer als een levenslang partnerschap dan als een huwelijk. Ze zijn vrij om met andere partners het bed te delen.”

Een woordvoerder van Jada laat weten dat de beweringen van August “volledig uit de lucht gegrepen” zijn. Fans van het koppel stellen zich echter vragen. Er doen namelijk al veel langer geruchten de ronde over een mogelijke open relatie tussen de twee. Het koppel is intussen al 23 jaar getrouwd en ze hebben samen twee kinderen, Jayden en Willow. Volgens velen is de vrije liefde hét geheim van hun geluk.

Dubbelzinnige verklaringen

Dat komt voornamelijk omdat Will Smith in 2005 enkele opvallende uitspraken deed over zijn trouwgeloften. “Ons perspectief is dat je niet moet vermijden wat natuurlijk is. Je zal je altijd aangetrokken voelen tot andere mensen. Dat stuk over ‘forsaking all others’ - alle anderen links laten liggen - dat hebben we niet gezegd toen we trouwden. De belofte die we wél hebben gemaakt is dat we het elkaar nooit zouden vertellen als we met een ander naar bed gingen. Uiteindelijk gaat het als volgt, we willen elkaar kunnen benaderen met de vraag: ‘Kijk, ik heb nood aan seks met iemand anders. Ik zal het niet doen als jij het niet goedkeurt - maar keur het alsjeblieft goed.”

Ook Jada lichtte in 2013 een tipje van de sluier op: “Ik zeg altijd tegen Will: ‘Je mag doen wat je wil, zo lang je jezelf achteraf nog kan aankijken in de spiegel”, zo vertelde ze aan de Huffington Post. “Want uiteindelijk is Will zijn eigen persoon. We zijn geen versmolten eenheid." Achteraf, toen er veel online commentaar verscheen, krabbelde ze terug: “Will en ik mogen allebei doen wat we willen, omdat we elkaar vertrouwen. Dat betekent niét dat we een open relatie hebben. We hebben een volwássen relatie.”

Overspel

Geen open relatie? Dan is er waarschijnlijk sprake van overspel, zo menen de Amerikaanse media. Jada moest in 2011 publiekelijk ontkennen dat ze een affaire had met Marc Anthony, de toenmalige echtgenoot van Mariah Carey. En ook Will kreeg te maken met zijn eigen hardnekkige geruchten. Zo zou hij iets gehad hebben met zijn ‘Suicide Squad’ co-actrice Margot Robbie.

“Will en Margot zaten samen in een fotohokje, waarin zij haar ondergoed liet zien”, zo schreef Star Magazine. “Later op de avond droeg hij haar op zijn rug naar een trailer.” Margot kon er niet om lachen en ontkende alles via Twitter: “Zonde dat wat vriendschappelijke gekke streken zo uit context worden getrokken."

Breuk

Overspel was volgens Will niet de oorzaak, maar hij bekent wél dat hij een tijdje met Jada uit elkaar is geweest. “Zij zei me: ‘ik kan dit niet meer', en voor mij... was het gedaan. Maar scheiden was nooit een optie, niet in mijn hoofd. We gingen dus uit elkaar binnen ons huwelijk, en vonden later onze weg terug naar een relatie. Nu zijn we dus weer een koppel.”

Dat de twee geen conventionele relatie hebben is dus wel duidelijk. Maar hoe het écht zit, hebben ze nooit prijsgegeven. Misschien dat daar binnenkort verandering in komt, want Jada kondigde zopas aan dat ze het in haar nieuwe videoblog, ‘Red Table Talks’, zal hebben over haar vermeende affaire met August Alsina én over haar relatie met Will. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

LEES OOK:

Familie Smith boos op YouTuber om ‘vies’ filmpje over toen 11-jarige dochter Willow

Apple betaalt 120 miljoen dollar voor nieuwe film van Will Smith