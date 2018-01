Heeft Shakira last van ongedierte? KDL

09u26 0 AFP Celebrities Er stond deze week wel een erg opvallende wagen geparkeerd voor het huis van Shakira en Gerard Piqué.

Het lijkt erop dat de zangeres en de voetballer last hebben van ongedierte in huis want het koppel liet een ploeg aanrukken die plagen van ongedierte kunnen bestrijden. Terwijl de heren aan het werk waren, trok Shakira zich terug in haar wagen.

Photo News Hebben Shakira en Gerard Piqué last an ongedierte?

Photo News De zangeres bleef in haar wagen zitten toen de ploeg aan het werk was.

Photo News Het huis van het koppel in Barcelona.