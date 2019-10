Heeft Pete Davidson opnieuw de liefde gevonden bij Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford? MVO

24 oktober 2019

16u40 0 Celebrities ‘Saturday Night Live’-komiek Pete Davidson (25) zou opnieuw de liefde gevonden hebben, dit keer bij de 18-jarige model Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford. Na zijn breuk met verloofde Ariana Grande, eind vorig jaar, had hij al verschillende relaties.

Pete werd op straat gespot voor het huis van Kaia. Volgens getuigen zou hij daar naar buiten zijn gekomen. Vrienden van Pete bevestigen dat hij bij Gerber is langsgegaan, maar volgens hen gaat het echter alleen om vriendschap.

“Nonsens”, meent men op sociale media. “Dat is maar een dekmantel.” Oplettende fans hebben namelijk al een paar foto’s van hem samen met Kaia kunnen maken, terwijl de twee samen een kopje koffie dronken. “Ze trekken wel erg veel met elkaar op.” De twee hebben elkaar ontmoet tijdens een modeshow van Alexander Wang in Rockefeller Center, eind mei dit jaar. Ze stonden daar allebei op de catwalk.

Nochtans liet Pete eerder dit jaar nog optekenen dat hij liever geen relaties meer heeft met bekende vrouwen. Hij is het zat dat zijn liefdesleven constant zoveel media-aandacht krijgt. Voor zijn relatie met Ariana was hij zoveel heisa rond zijn persoon helemaal niet gewend.

Het zou in ieder geval vroeg zijn voor een volgende relatie. Pas sinds vorige week is hij uit elkaar met zijn laatste vriendin, Margaret Qualley. Zij was actrice in de film ‘Once Upon A Time In Hollywood’.