Heeft Oasis-zanger Liam Gallagher rol te pakken in 'Peaky Blinders'?

07 september 2019

08u59

Voormalig Oasis-frontman Liam Gallagher (46) is binnenkort wellicht te zien in 'Peaky Blinders'. De zanger lijkt op Twitter te hinten op een gastrolletje in de Britse hitserie.

“Oh, wat een prachtige morgen, oh wat een prachtige dag”, schreef Liam vrijdagochtend. Een fan reageerde daarop met de vraag wat zijn plannen voor de dag waren. “Ik dacht dat je het nooit zou vragen”, antwoordde Liam. “Ja, ik ga naar een meeting voor een rol in ‘Peaky Blinders’.”

BBC One zond zondag de eerste aflevering van het vijfde seizoen uit. ‘Peaky Blinders’ gaat over de gelijknamige bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. In het nieuwe seizoen krijgt de bende, onder aanvoering van Tommy Shelby (Cillian Murphy), te maken met de beurskrach van 1929.