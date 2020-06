Heeft Ben Affleck een geheim Instagram-account? Z'n fans denken van wel SDE

05 juni 2020

21u36

Bron: Metro UK 1 Celebrities Heel wat beroemdheden hebben naast hun publieke Instagram-pagina ook een geheime account, waar ze privé-beelden delen met een select groepje uitverkorenen. Nu denken fans dat ze het privé-account van Ben Affleck (47) gevonden hebben.

Heeft Ben Affleck naast z'n officiële Instagram-pagina (@benaffleck - 4,3 miljoen volgers) nog een geheime account? Het lijkt er wel op. Fans vonden een account met de welluidende naam @positiveattitudehunting, want een verwijzing kan zijn naar Bens bekende film ‘Good Will Hunting’.

Deze account heeft slechts 3 volgers, en volgt zelf slechts 14 mensen. En er zijn nog meer hints die wijzen op een mogelijke geheime pagina. Zo is op de profielpagina een koppel te zien dat verdacht veel lijkt op Ben en z'n vriendin Ana de Armas.

In de biografie staat dan weer: “Ben. Gewoon een vader die soms films maakt." Klinkt verdacht veel als een omschrijving van Ben. En er wordt door gelinkt naar easterncongo.org, het goede doel dat Ben oprichtte. Maar natuurlijk kan dit ook gewoon een account zijn die aangemaakt is door een fan van de acteur. Dan is er nog de laatste hint, waardoor fans ervan overtuigd zijn dat het effectief om de acteur zelf gaat. We zeiden al dat de account maar door drie mensen gevolgd wordt. Twee daarvan zijn Ana en Jennifer Garner, de ex-vrouw van Ben. Spannend.

Lees ook:

Ben Affleck stelt nieuwe vriendin voor aan de kinderen



Ben Affleck slikt al twintig jaar antidepressiva



Ben Affleck heeft spijt van scheiding met Jennifer Garner: “Mijn drankprobleem was de oorzaak”